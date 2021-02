Se siete alla ricerca di una TV 4K 55 pollici di alta qualità, questo articolo vuole aiutarvi a capire come si sceglie e quali sono i consigli per l’acquisto, ovvero i modelli più appetibili presenti sul mercato e le soluzioni per una scelta consapevole e di alta qualità.

Una smart tv come sappiamo è in grado di connettersi al web e di poter interagire con diverse app, ad esempio YouTube o vedere film in streaming, ascoltare musica e usare le app e tanto altro.

La TV 4K 55 pollici è un modello di medie dimensioni che è perfetto per l’uso domestico: non risulta infatti troppo ingombrante ma neppure eccessivamente piccolo da rendere fastidiosa la visione.

Ma come si sceglie la TV 4K 55 pollici?

Grandezza . Come abbiamo detto una 55 pollici è una smart tv adatta per l’uso in casa, perché ha dimensioni abbastanza grandi ma non ingombranti. Alcuni modelli sono regolabili ed altri possono anche essere appesi. Per chi ha una attenzione per il design, ci sono anche quelle che possono essere appese come dei veri quadri perché sono dotate di cornici.

. Come abbiamo detto una 55 pollici è una smart tv adatta per l’uso in casa, perché ha dimensioni abbastanza grandi ma non ingombranti. Alcuni modelli sono regolabili ed altri possono anche essere appesi. Per chi ha una attenzione per il design, ci sono anche quelle che possono essere appese come dei veri quadri perché sono dotate di cornici. Schermo piatto o curvo . Negli ultimi anni le tv più moderne possono anche essere dotate di uno schermo curvo, che dovrebbe migliorare l’esperienza di visione. Questo però è vero solo per la persona che è seduta perfettamente di fronte allo schermo: ecco perché bisogna considerare quante persone usano la TV 4K 55 pollici per la scelta.

. Negli ultimi anni le tv più moderne possono anche essere dotate di uno schermo curvo, che dovrebbe migliorare l’esperienza di visione. Questo però è vero solo per la persona che è seduta perfettamente di fronte allo schermo: ecco perché bisogna considerare quante persone usano la TV 4K 55 pollici per la scelta. Sistema HDR . La risoluzione di una TV 4K 55 pollici è un aspetto molto importante per avere immagini nitide e ben definite, ma anche l’HDR è un elemento da valutare. La tecnologia HDR consente di riprodurre delle immagini più fedeli rispetto all’originale con colori nitidi ed interni.

. La risoluzione di una TV 4K 55 pollici è un aspetto molto importante per avere immagini nitide e ben definite, ma anche l’HDR è un elemento da valutare. La tecnologia HDR consente di riprodurre delle immagini più fedeli rispetto all’originale con colori nitidi ed interni. Audio . Attenzione all’aspetto audio che troppo spesso viene sottovalutato, ma è assai importante per un’esperienza a tutto tondo con una smart tv.

. Attenzione all’aspetto audio che troppo spesso viene sottovalutato, ma è assai importante per un’esperienza a tutto tondo con una smart tv. Estetica. Non dimentichiamo che anche l’occhio vuole la sua parte. Alcune TV 4K 55 pollici sono più belle perché hanno bordi molto sottili e di design; ci sono come abbiamo detto anche modelli a cornice che possono essere appesi con grande eleganza.

I migliori modelli di TV 4K 55 pollici

Quali sono i modelli migliori di TV 4K 55 pollici? Ecco qualche esempio di modelli di particolare qualità.