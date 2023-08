Scegli uno tra questi scarabocchi e scoprirai qual è il tuo stato d’animo attuale

Nel test della personalità che stiamo per sottoporti oggi, ti verrà chiesto di scegliere tra alcuni scarabocchi per scoprire alcuni tratti della tua personalità.

Gli scarabocchi possono farsi interpreti di alcuni tratti che se vengono scelti rispetto ad altri evidenziano qualcosa. Scopri di più leggendo di seguito.

Scarabocchi: quale sceglierai?

Grazie ai test della personalità è possibile scoprire dei tratti della propria personalità che magari non conoscevamo. Nello specifico, nel test che stiamo per sottoporti di seguito, ti viene richiesto di scegliere uno tra 8 scarabocchi. Ognuno di essi, infatti, corrisponde ad un particolare tratto della personalità.

C’è da dire, comunque, che i test della personalità non sempre si rivelano perfetti, tanto da presentare delle limitazioni. Tra queste limitazioni spiccano: sensibilità culturale, sincerità delle risposte ma anche l’affidabilità delle misurazioni.

Il test che stiamo per proporti, però, è molto semplice ed intuitivo e puoi scegliere di risolverlo non solo in solitaria ma farlo fare anche ai tuoi amici. Sei pronto a scegliere uno tra gli otto scarabocchi?

Le soluzioni al test della personalità

Hai scelto i tuoi scarabocchi preferiti oppure uno soltanto tra gli otto? Di seguito, troverai l’immagine con cui cimentarti e anche le rispettive soluzioni. Dunque, è arrivato il momento di svelare le soluzioni.

Hai scelto lo scarabocchio contrassegnato dal numero uno? Esso rappresenta una sorta di griglia. Ciò significa che, in questo momento della vostra vita siete piuttosto insicuri. Probabilmente, sei in bilico tra un lavoro e un altro ma non te la senti di lasciare il certo per l’incerto.

Lo scarabocchio numero due, rappresenta una sorta di spirale ondulata. Se lo hai scelto, probabilmente, ti trovi in un momento di agitazione emotiva e di ansia nei confronti di un futuro particolarmente incerto. Forse hai delle situazioni in sospeso che ti provocano instabilità emotiva.

Lo scarabocchio numero tre rappresenta delle sbarre. Se lo hai scelto, probabilmente, stai vivendo un blocco emotivo, che sia sul fronte del lavoro, dell’amore oppure dei rapporti familiari. Questa situazione ti sta portando a vivere un momento di forte irascibilità ed instabilità.

Lo scarabocchio numero quattro somiglia a delle folate di vento. Se lo hai scelto, probabilmente, stai vivendo un momento molto sereno della tua vita e sei in grado di sorridere a tutte le novità che essa ti offre.

Lo scarabocchio numero cinque, una spirale molto marcata e fitta, viene scelto dalle persone deluse ed arrabbiate che, in questo momento della loro vita, stanno vivendo male e con grande tristezza.

Il numero sei, invece, costituito da una serie di quadratini, viene scelto dalle persone che in questo momento della loro vita, hanno trovato la loro stabilità e si sentono particolarmente confidenti nei confronti del futuro.

Lo scarabocchio numero sette, invece, una spirale meno marcata, significa che sei alla ricerca di un’armonia che tarda ad arrivare, in un loop infinito di sconsolatezza e ansia che non si placa.

Infine, lo scarabocchio numero otto è quello che rappresenta delle onde. Lo sceglie chi si sta trovando a vivere nella propria vita, una sorta di dualismo che li porta ad essere contemporaneamente tristi e felici.