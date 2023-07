Scava nel giardino e sbuca lui, non si aspettava di trovare un animale del genere

Non capita tutti i giorni di scavare in giardino e venire a contatto con un rarissimo esemplare di animale. Ecco l’incredibile storia.

La comparsa dell’uomo sul pianeta Terra, secondo alcuni studi, risale a moltissime centinaia di anni fa, eppure, la vita non smette mai di stupirci. In tutto questo tempo, ogni generazione umana ha imparato sempre più ad adattarsi all’ambiente circostante.

Fino ad arrivare a noi che, grazie alla tecnologia, ai continui studi e al progresso, siamo riusciti a dare vita a cose straordinarie. Abbiamo trasformato il mondo, in un certo senso, eretto grattacieli altissimi e, per contro, costruito microchip dalla grandezza infinitesimale in grado di contenere quantità inimmaginabili di dati.

Eppure, nonostante tutto, la natura e il mondo animale continuano a destare molta curiosità in noi. Questo accade specialmente quando, in maniera totalmente accidentale, capita di venire a conoscenza dell’esistenza di altri esemplari viventi capaci di cose straordinarie. L’uomo, senza dubbio, è uno degli esseri viventi più completi: abbiamo il dono della parola, viviamo in una società creata ad hoc per noi e siamo dotati di intelletto. Tuttavia, l’abitudine ad avere tutto ciò di cui necessitiamo ci ha resi poco inclini all’adattamento. Cosa che, al contrario, gli animali riescono a fare molto meglio di noi.

La dimostrazione di ciò, tra le altre cose, deriva da un video pubblicato sui social da un famoso “educational content creator”, Kuya Rej. Il giovane uomo, infatti, ha mostrato le immagini di un rarissimo animale emerso dal terreno di un giardino nel bel mezzo di lavori effettuati tramite l’utilizzo di una ruspa. Ecco qual è l’esemplare in questione.

Rarissimo esemplare di animale trovato in giardino

Sulla sua seguitissima pagina Facebook, l'”educational content creator” Kuya Raj ha pubblicato un video che ha lasciato di stucco tutti gli utenti del Web. Il motivo? È molto semplice. Nel post in questione si vede un pezzo di terra sul quale è in azione una ruspa, ma chi la manovra, a un certo punto, è costretto a fermarsi.

Come si evince dalle immagini pubblicate, è emerso dal terreno un animale davvero molto strano. Si tratta di un esemplare conosciuto con il nome di dipnoi, presente solo in tre aree della terra quali Africa, Australia e Sud America.

No, non si tratta di uno strano serpente, e men che meno di uno di quegli animali che vivono sotto terra. Nonostante possa sembrare bizzarro, i dipnoi fanno parte della categoria dei pesci ossei, e vengono chiamati anche “pesci polmonati.” Il motivo è proprio quello che probabilmente state immaginando in questo momento.

Caratteristiche dei dipnoi

La comparsa dei dipnoi sulla Terra risale al Devoniano, quarto periodo dell’era Paleozoica; parliamo, dunque, di circa quattrocento milioni di anni fa. La caratteristica principale dei pesci polmonati, così come si evince dal nome stesso, è la presenza nel loro corpo di un polmone che gli permette di respirare anche fuori dall’acqua. In alternativa, possono usare le branchie, così come fanno tutte le specie marine più tradizionali.

Gli esemplari africani e sudamericani, inoltre, hanno la capacità di adattarsi e di sopravvivere a lungo anche in condizione non proprio favorevoli per loro. In tal caso, questi animali si rifugiano nel fango, proprio come nel contesto del video pubblicato dal “creator” Kuya Raj.