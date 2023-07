Oroscopo, saranno questi i 5 segni più fortunati della settimana: tante novità

Siamo quasi alla fine di luglio, e l’oroscopo ci suggerisce quali saranno i 5 segni più fortunati della settimana. Scopri se ci sei anche tu.

Sembra ieri quando non vedevamo l’ora che arrivasse l’estate. Ad oggi, invece, non solo la bella stagione è finalmente arrivata, ma è anche già quasi finita. Il mese di agosto, infatti, è oramai alle porte, e ciò vuol dire che si sta inesorabilmente avvicinando il momento in cui le vacanze giungeranno al termine, e la routine di sempre tornerà a bussare alla nostra porta. Per fortuna, però, abbiamo ancora diverse settimane a disposizione prima che ciò accada, motivo per il quale dobbiamo approfittarne e goderne appieno.

C’è chi è già tornato dalle ferie, chi deve ancora partire e chi, invece, rimarrà nella propria città, ma a prescindere da ciò, l’unica cosa che davvero conta, come sempre, del resto, è che la fortuna decida di girare dalla nostra parte. Sì, è vero: siamo noi che teniamo in mano le redini della nostra vita, e ciò che ci accade dipende dalle scelte che compiamo ogni giorno. È pur vero, però, che un briciolo di buona sorte non guasta mai, ed è per questo motivo che la nostra speranza più grande è che le stelle abbiano in serbo per noi dei piani ricchi di gioia, novità e serenità.

Nessuno può sapere che cosa accadrà nel prossimo futuro, ma secondo l’oroscopo ci sono cinque segni in particolare che, nel corso della settimana, saranno pervasi da un’ondata di positività. Rientri anche tu tra essi? Per scoprirlo, non ti resta che proseguire la lettura.

Oroscopo: i 5 segni più fortunati della settimana

Che ci si creda oppure no, di tanto in tanto siamo tutti tentati a consultare l’oroscopo, quasi come per essere rassicurati sul fatto che le cose sono destinate ad andare bene. Se la curiosità di sapere come sarà per te questa settimana, sarai felice di sapere che se appartieni al segno del Cancro sono in arrivo per te tantissime belle novità. Se sei single, infatti, potresti finalmente incontrare la tua anima gemella, mentre se sei già parte di una coppia, chissà, magari la tua famiglia potrebbe presto allargarsi.

Anche per i nati sotto il segno del Leone quello attualmente in corso è un periodo decisamente propizio. In qualsiasi circostanza ti trovi, infatti, tutti gli occhi e le attenzioni sono puntati su di te, perché ammettiamolo: il tuo carisma è in grado di affascinare chiunque! Che tu abbia una decisione da prendere, un progetto da portare a termine o qualsiasi altra cosa, il momento giusto per farlo è proprio questo. Provaci, e la fortuna ti sorriderà.

Non è di certo da meno la costellazione del Sagittario la quale, in questo periodo, sta viaggiando in compagnia della Dea Bendata. Un nuovo amore? Una promozione a livello professionale? Una notizia che hai sempre sognato di ricevere? Chi può dirlo. Sta di fatto che questo, senza dubbio, è assolutamente il tuo momento.

I primi due posti in classifica

Se appartieni al segno dei Gemelli, invece, è giusto che tu sappia che il secondo posto nella classifica dei segni più fortunati della settimana è decisamente il tuo. Ti aspettano dei giorni ricchi di sorprese e novità, alcune delle quali, magari, stavi aspettando da un po’. Tutto può accadere, caro Gemelli, basta solamente essere in grado di cogliere al volo le opportunità.

E, infine, il primo posto spetta di diritto a te, Vergine, perché non c’è nulla che la tua fortuna non ti permetta di fare questa settimana. La tua vita potrebbe letteralmente cambiare, devi solo accogliere con fiducia questo periodo propizio e lasciarti guidare dal tuo istinto.