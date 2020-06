La Lazio ha messo nel mirino Marash Kumbulla, difensore del Verona, tanto da accelerare in maniera decisa per strapparlo alla concorrenza di Inter e Juventus. I massimi esponenti dei due club, infatti, si sono incontrati a villa San Sebastiano: presenti, tra gli altri, anche il presidente Setti, il direttore sportivo biancoceleste Tare e il presidente Lotito.

La Lazio punta decisa su Kumbulla, incontro in corso tra le parti

La società capitolina vuole cercare di battere la concorrenza delle due rivali giocando d’anticipo. La richiesta del Verona per il difensore è di 35 milioni bonus compresi, 27 di base fissa e 8 di bonus, mentre la Lazio vorrebbe cercare di abbassare il prezzo inserendo nella trattativa alcuni dei giocatori della rosa biancoceleste. Le contropartite tecniche che intende mettere sul piatto la Lazio sono Berisha e Durmisi.

Su Kumbulla non c’è solo la società del presidente Lotito ma anche l’Inter che sembrava vicina alla conclusione dell’affare. Poi, però, la pista si è un po’ raffreddata perché Conte non è convinto che il giocatore possa essere da subito titolare nell’Inter rappresentando così un valore aggiunto. La Juventus, invece, per ora rimane alle finestra in attesa di futuri sviluppi. Qualora dovesse chiudersi l’affare con la Lazio, invece, Kumbulla potrebbe prendere il posto di Radu diventando un pezzo importante nello scacchiere di Inzaghi.



