Premier League, dopo 30 anni il Liverpool è campione d'Inghilterra

Un’attesa lunga 30 anni, poi la gioia incontenibile: il Liverpool è campione d’Inghilterra con 7 giornate di anticipo rispetto alla conclusione della Premier League. Decisiva, in questo senso, la vittoria del Chelsea contro il Manchester City, distante 23 punti, una distanza incolmabile per i Citizens di Pep Guardiola.

Continua a leggere

Continua a leggere

Liverpool campione, i Reds tornano a vincere dopo un’attesa lunga 30 anni

Una cavalcata trionfale quella del Liverpool di Jurgen Klopp che, dopo aver vinto la Champions League l’anno scorso, completa il proprio personale trionfo riportando i Reds a vincere il campionato dopo 30 anni di attesa. L’ultima volta che il Liverpool era riuscito a vincere il titolo nazionale, infatti, era nella stagione 1989/90. Un digiuno lunghissimo, quasi una maledizione che il tecnico tedesco è riuscito a interrompere. Per il Liverpool è il diciannovesimo titolo inglese in 128 anni di storia e la prima affermazione in Premier League. Il campionato di calcio inglese come lo conosciamo oggi venne infatti rifondato, riorganizzato e ribattezzato nel 1992, e fino a questa stagione il Liverpool non era mai riuscito a vincerlo. L’ultima volta che fu campione d’Inghilterra, nel 1990, era allenato dallo scozzese Kenny Dalglish.

Il Liverpool, quindi, è campione d’Inghilterra. Complimenti alla squadra di Klopp da parte di tutto il mondo calcistico, compreso Pep Guardiola, il grande sconfitto con il suo Manchester City: “Congratulazioni al Liverpool per questa grande stagione. Hanno giocato ogni partita come se fosse la loro ultima” le parole dell’allenatore spagnolo nel post partita. Festa grande a Liverpool dove i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare un titolo tanto atteso e finalmente arrivato grazie al lavoro di Jurgen Klopp, vero artefice della rinascita Reds, capaci di conquistare, dopo l’Europa, anche un campionato a lungo solo sognato.