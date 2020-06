Sport

Calciomercato

Arthur per Pjanic. Lo scambio Juve-Barcellona è fatto

Arthur per Pjanic. Lo scambio Juve-Barcellona è fatto Ultimi dettagli legali e lo scambio è fatto. Arthur in bianconero, Miralem Pjanic al Barcellona. Accordo trovato con tutte le parti in causa.