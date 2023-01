Al via i saldi invernali in Sicilia e Basilicata

L’inizio del nuovo anno coincide sempre con l’arrivo dei saldi invernali. Nella giornata odierna la Sicilia e la Basilicata inaugurano l’arrivo degli sconti; a partire dal 5 gennaio, invece, tutte le regioni d’Italia.

Secondo la stima dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno 15,4 milioni le famiglie che andranno a caccia dell’offerta migliore in questo periodo dell’anno con una spesa media di circa 133 euro a testa.

Al via con i saldi invernali 2023

Da oggi, partono ufficialmente i saldi invernali 2023. Protagoniste la Sicilia e la Basilicata che inaugurano la stagione degli sconti, tanto attesa dopo le festività natalizie. Domani, giorno 3 gennaio, sarà il turno della Valle D’Aosta e a partire dal 5 gennaio lo shopping scontato sarà nel resto delle regioni d’Italia.

“Stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni”.

Queste le parole dichiarate da Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, il quale ha spiegato che questi saranno dei saldi molto apprezzati dai consumatori per la vasta scelta di prodotti di moda e per la qualità dei capi.

Secondo la Confcommercio, ogni persona spenderà circa 133 euro a testa, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro, complessivamente 304 euro a famiglia. Per quanto riguarda la durata dello shopping scontato varia da regione e regione.

Tutto quello che c’è da sapere

Oggi è il turno di Sicilia e Basilicata, domani per la Valle D’Aosta, da giorno 5 in tutte le altre regioni. Mentre l’inizio dello shopping scontato coincide come sempre con l’arrivo del nuovo anno, giorno più o giorno in meno, la fine dei saldi, invece, varia da regione a regione.

In Abruzzo, in Basilicata, Calabria e Campania ad esempio, lo shopping scontato sarà valido solamente per 60 giorni; in Friuli Venezia Giulia i saldi saranno presenti dal 5 gennaio sino al 31 marzo, con la possibilità di effettuare promozioni in qualsiasi periodo dell’anno.

Nel Lazio, invece, gli sconti saranno presenti solamente per 6 settimane, con il divieto di effettuare vendite promozionale nei 30 giorni antecedenti; dal 5 gennaio al 18 febbraio saldi anche per la regione Liguria, 50 giorni invece per la Puglia.

In Piemonte, sono ben 8 le settimane dove si potranno affari per lo shopping scontato; in Sicilia, invece, le vendite promozionali inizieranno da oggi sino al 15 marzo.

A Trento, invece, non è prevista una data esatta delle offerte, che possono essere organizzate liberamente dai negozianti.

Le regole per gli acquisti

Durante il periodo dei saldi, la Confcommercio ha stabilito 5 regole fondamentali da tenere durante il periodo degli sconti: il cambio dei capi, la prova di un prodotto in offerta, i pagamenti che dovranno essere accettate anche con le carte di credito, la qualità dei prodotti e l’obbligo da parte del venditore di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Si tratta, in linea di massima, delle corrette regole da rispettare da parte del negoziante ed evitare presenza di furbetti durante gli sconti invernali.