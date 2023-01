Benedetto XVI, la salma a San Pietro per l’ultimo saluto dei fedeli

È iniziato questa mattina il lungo addio al Papa Emerito, Benedetto XVI. Tantissimi, sin dalle prime ore, si sono posti in fila davanti al portone della basilica di San Pietro, per dare l’estremo addio al Pontefice. Anche le autorità italiane.

Il Presidente della Repubblica, Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Meloni sono stati fra i primi a rendere omaggio.

Benedetto XVI: la salma a San Pietro

Sarà esposto al pubblico e all’addio di tutti quanti vorranno rendergli omaggio. Da questa mattina alle ore 9, la salma di Papa Benedetto XVI è stata posta nella Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai tantissimi fedeli di salutarlo prima di giovedì 5 gennaio, quando saranno celebrati i funerali solenni.

Un omaggio composto e silenzioso quello che i fedeli, sin da quando il portone è stato aperto, stando dando al Pontefice che, dal 2013, dopo la sua rinuncia al Pontificato, viveva sempre in Vaticano ma al monastero “Mater Ecclesiae”. Sono attesi più di 60mila fedeli nella sola giornata dei suoi funerali, ma tanti altri ancora sono attesi in questi tre giorni, da oggi sono a mercoledì, per l’addio.

Saranno più di 3000 (e forse ancora tante altre) le persone attese in questi tre giorni. Il primo a rendere omaggio alla salma di Benedetto XVI è stato, questa mattina, ancora a porte chiuse, il Presidente della Repubblica Mattarella. Mentre la Presidente Meloni è stata, invece, una delle prime ad entrare in San Pietro non appena sono state aperte le porte della Basilica.

Omaggio al Papa Emerito anche da altre autorità dello Stato Italiano, nella giornata di domani. Sarà il Presidente del Senato, La Russa, a recarsi a San Pietro e, forse sempre domani, ci sarà anche il Presidente della Camera, Fontana.

I fedeli potranno rendere omaggio e pregare davanti alla salma di Papa Ratzinger fino a mercoledì 4 gennaio, a partire dalle ore 9 di oggi. Imponenti, soprattutto, le misure di sicurezza messe in atto dalle varie Forze dell’Ordine scese in campo. Ancora più meticolose e stringenti di un normale ingresso in Piazza San Pietro. Ai varchi del colonnato, fedeli, ma anche cittadini e turisti, dovranno passare per i consueti metal detector.

L’omaggio dei fedeli fra misure di sicurezza

Controlli discreti all’interno della piazza per un regolare flusso di fedeli e anche per rendere un tranquillo omaggio al Pontefice deceduto. Forze dell’Ordine, anche in borghese presidiano la piazza, insieme e in collaborazione anche con la Gendarmeria Vaticana.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da tutto il mondo e da ogni paese in Vaticano, già a partire dalla giornata del 31 dicembre, a poche ore dalla diffusione della notizia della morte del Papa Emerito. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha ricordato Benedetto XVI, esprimendo il suo cordoglio e la sua vicinanza a Papa Francesco, anche nel consueto messaggio di fine anno a reti unificate.

Dal Parlamento Europeo, la Presidente Metsola ha inviato un messaggio in Vaticano, così come anche la Presidente della Commissione Europea, Vor Der Leyen. Messaggi anche da parte di tantissimi fedeli, sacerdoti, suore, monaci che hanno inondato il web alla notizia della morte del Pontefice 95enne. Cordoglio anche dal suo paese natale, la Germania.

Giovedì 5 gennaio, i funerali si terranno in Piazza San Pietro alle ore 9.30 e saranno presieduti, unico caso nella storia, da un altro Pontefice, Papa Francesco, successore dopo la rinuncia, dello stesso Papa Benedetto XVI.