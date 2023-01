Oggi 2 gennaio, il Senato è stato imbrattato con della vernice rossa. I colpevoli che questa mattina intorno alle 8 si sono radunati per imbrattare la facciata del Senato, sono gli attivisti di “ultima generazione”. Ultimamente si moltiplicano le notizie in merito a questi atti vandalici da parte di questo gruppo di attivisti. La loro lotta continua e continua la loro voglia di farsi sentire. Questa volta a pagarne le conseguenze è la facciata del Senato a Roma, che è stata imbrattata con della vernice di colore rosso.

Vediamo più da vicino che cosa è successo e la posizione in cui si ritrovano adesso gli attivisti dopo essere stati bloccati dai carabinieri.

La vicenda

Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine per fermare l’atto vandalico commesso dagli attivisti, ma ormai la sede del Senato a Roma era stata imbrattata con della vernice rossa. Questo è solo uno degli atti di protesta da parte di questo gruppo di attivisti, che nell’ultimo periodo sto facendo parlare molto di sé. Il loro obiettivo finale è proprio questo, far parlare delle loro azioni per attirare l’attenzione sulle problematiche ambientali che difendono apertamente.

I carabinieri che hanno colto in flagrante gli attivisti mentre imbrattavano il Senato con della vernice rossa, hanno fermato cinque di loro e adesso la loro posizione è ancora incerta.

I danni al Senato

Questa non è la prima delle azioni di questo gruppo di attivisti climatici, infatti poco tempo fa nel loro mirino c’era il teatro La Scala. A poche ore della prima infatti avevano imbrattato il teatro. Sono conosciuti anche per azioni di contestazione come quelle di incollarsi da alcune opere d’arte e soprattutto perché spesso bloccano delle vie particolarmente trafficate della città, come l’esempio Il grande raccordo anulare.