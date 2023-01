Scatta il divieto alla guida, fino a 660€ di multa se lo possiedi in macchina

Attenzione a questo nuovo divieto alla guida, perchè se lo possiedi in auto ti costerà sino a 660 euro di multa.

Il codice della strada sta subendo non poche modifiche negli ultimi tempi, al fine di permettere a tutti quanti gli automobilisti di essere tranquilli alla guida. Sicurezza e attenzione sono le due parole d’ordine che bisogna sempre ricordare alla guida, ma anche quando si è un pedone e si cammina tra le strade. È importante conoscere le regole, non solo per condurre un mezzo in sicurezza ma anche per non dover pagare delle sanzioni importanti come questa da 660 euro.

Smartphone e auricolari: che cosa dice il Codice della Strada?

Come abbiamo visto in questi giorni, gli obblighi nella strada stanno continuamente cambiando. È il caso della sanzione da 5.000 euro se non si possiede questa documentazione importante, sino al divieto di alcuni strumenti di cui nessuno mai si è posto domande in merito.

Tra questi, l’uso dello smartphone alla guida è sicuramente uno dei più pericolosi proprio perché comporta una disattenzione tale da poter provocare degli incidenti, più o meno gravi che siano. Il Codice della Strada vieta di usare il cellulare alla guida, in caso di estrema necessità o emergenza il conducente è invitato a parcheggiare o sostare dove possibile per effettuare la sua telefonata.

Le conseguenze di una distrazione possono essere gravissime, per questo motivo le sanzioni sono alte e impattano anche sul premio assicurativo. Moltissimi automobilisti non sanno che l’uso degli auricolari non sempre è consentito soprattutto se si tratta di una modalità impropria.

La violazione in questi termini del Codice della Strada può far scattare delle multe molto alte, al fine che l’errore non si ripeta più nel tempo. In particolare, l’articolo 173 – modificato da poco tempo – disciplina che il conducente ha il divieto di

“Far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore”

Ovviamente, chi ha dei problemi di tipo uditivo potrà usare il viva voce o auricolari come aiuto. Ancora meglio se l’uso di questi dispositivi non avvenga con il cellulare tenuto in mano, perché si rischierebbe una modalità di distrazione doppia.

660 euro di multa con questo oggetto in auto

Le cuffie sonore sono studiate al fine di poter produrre un effetto isolante, impedendo così di sentire i rumori che avvengono in strada e aumentando il rischio di incidenti. Gli auricolari non hanno lo stesso potere delle cuffie sonore, ma possono avere comunque un effetto isolante se non vengono utilizzate nella maniera corretta.

Si ricorda che si può utilizzare un solo apparecchio, lasciando l’altro orecchio libero. Questo è importante al fine di poter avere attenzione in merito a tutti i rumori che ci sono in strada, rispondendo al cellulare in caso di necessità.

Se, al contrario, ad un posto di blocco l’agente noterà gli auricolari su entrambe le orecchie allora scatterà una multa salata.

Tutte le persone che usano gli auricolari in modo improprio rischiano una multa che parte dai 165 euro e arriva sino a 660 euro, con 5 punti in meno sulla patente.

Non solo, sono previste delle sanzioni amministrative accessorie con sospensione della patente sino a tre mesi nel momento in cui sono già state compiute le infrazioni nei due anni precedenti.