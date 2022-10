Codice della strada, 5000€ di multa a chi non ha questa documentazione in macchina

By

Quando ci si mette alla guida bisogna stare attenti a mille cose, tra cui anche alle possibili sanzioni in cui potremmo incorrere. In particolare, ce n’è una che può portare a un esborso di ben 5000 euro. Di cosa stiamo parlando? Segnatevi tutto, è molto importante.

Conoscete tutti i rischi legati alla guida? Non ci riferiamo agli incidenti, che sì ovviamente sono un rischio, ma tutti quei comportamenti sbagliati che possono portare a diverse sanzioni che, di sicuro, nessuno vuole pagare.

In particolare, c’è un caso che può far arrivare una multa che arriva anche a 5000 euro, ma anche di più. Questa è la cosa più sbagliata che si possa fare. Ecco cosa prevede la legge e di cosa stiamo parlando.

Sanzione dai 5000 euro se fai questa cosa in auto: cosa dice il Codice della Strada

Quando ci si mette alla guida bisogna stare molto attenti ai propri comportamenti, soprattutto perché la legge italiana prevede diverse sanzioni per comportamenti che non seguono le regole stradali.

Primo tra tutti è la guida senza patente, una delle cose più gravi che si possono fare quando si guida, soprattutto perché farlo è contro la legge.

L’articolo 116 del Codice della Strada, infatti, penalizza le persone che si mettono alla guida con una patente revocata, quelle che hanno il tesserino rosa non rinnovato oppure chi proprio non ha la patente, non avendo superato l’esame.

Se le autorità scoprono un comportamento del genere, le sanzioni saranno molto alte: infatti, la legge prevede multe dai 5000 euro che possono arrivare anche ai 30.000 euro, oltre che a un fermo amministrativo all’auto che può durare 3 mesi.

Una situazione davvero insostenibile per chiunque, è bene quindi non farlo. Anche perché, poi, per i recidivi la pena è ancora peggio.

Infatti, per chi viene trovato sue volte alla guida senza patente, il rischio più grave è addirittura il carcere.

Gli altri casi di guida senza patente e le relative sanzioni

Questi descritti sopra sono i casi più gravi di guida senza patente, ovvero quelli in cui una persona che proprio non ha mai ottenuto la stessa si mette alla guida.

Ma può capitare che chiunque possa dimenticare la patente a casa ad esempio, un caso che ovviamente prevede una sanzione ridotta, che è di soli 39 euro da pagare, dopo essersi poi presentato negli uffici indicati entro 24 ore, presentando la propria patente.

Ci sono poi altri casi da tener conto: la guida senza patente con il documento non rinnovato, che può portare a una multa dai 155 ai 624 euro, rischiando anche il ritiro della stessa.

Se invece si presenta la patente sbagliata, rispetto alla tipologia di veicolo, la multa andrà dai 1000 ai 4000 euro, seguita da una sospensione dai 4 agli 8 mesi.

Insomma, prima di entrare in auto bisogna stare bene attenti a quello che si fa e, soprattutto, mai dimenticare la propria patente a casa.

Poi, se avete così voglia di guidare ma ancora non avete ricevuto il documento previsto, andate a scuola guida e prendete lezioni. Sostenendo l’esame, allora sì che potrete mettervi alla guida della vostra auto.