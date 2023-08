Scarpe troppo strette, il consiglio dei calzolai per allargarle in soli 5 minuti

Può capitare di trovarsi ad acquistare delle scarpe troppo strette perché ci piacciono troppo. Come fare ad allargarle? Scoprilo di seguito.

Con il tempo il nostro piede potrebbe modificarsi e le nostre scarpe preferite potrebbero diventare troppo strette. Vediamo il consiglio dei calzolai.

Scarpe strette: si possono allargare?

Sicuramente, ti sarà capitato almeno una volta: ti innamori di un paio di scarpe in vetrina, entri le provi, sembra che ti stiano bene ma, una volta tornato a casa, scopri con grande delusione che le scarpe sono troppo strette. Il motivo? La pelle è troppo rigida ti da dolore ai piedi.

Il bello è che non puoi cambiarle. Perciò, non puoi fare altro che tenerle lasciandole a prendere polvere nell’armadio. Per fortuna, un rimedio per renderle più larghe e indossarle comunque, ci viene in aiuto dai calzolai. Questo metodo ti permetterà di allargare sneakers, scarpe sportive, in tessuto o in materiali sintetici.

Naturalmente, la questione è ben diversa se le scarpe sono troppo corte. In questo caso, il problema è di numero e dunque strutturale. Il più delle volte, le scarpe sono composte da: un contrafforte (la parte rinforzata al tallone) e dalla punta dura in cima. Tali componenti sono molto rigide, e quindi impossibili da deformare! Ciò significa che è semplicemente impossibile ingrandire una scarpa di lunghezza.

Per la larghezza, invece, il rimedio c’è. Prima, però, è necessario fare una premessa: le tue scarpe devono essere in pelle (o ecopelle), camoscio. Non tutte le scarpe possono essere allargate. Ciò accade perché alcuni materiali sono troppo rigidi , e quindi impossibili da deformare o espandere. Questo è particolarmente vero per le scarpe in tela e vernice. Se le tue scarpe troppo strette sono fatte di questi materiali, sarà impossibile allargarle. Ma… c’è ancora una piccola speranza! In questi casi un buon calzolaio può provare ad aggiustarli con una tecnica di levigatura.

Questo si chiama paring delle solette. Consiste nel rimuovere le solette per rifinirle mediante carteggiatura. Risultato dell’operazione, i tuoi piedi hanno più spazio. La tecnica è spesso molto efficace, ma richiede l’uso di un calzolaio.

La tecnica per allargarle fai da te

Più indossi le scarpe, più la pelle si rilassa e si adatta al tuo piede. Di conseguenza, avrai meno dolore! Il principio da seguire è semplice: si inizia indossando le scarpe troppo strette in casa, idealmente indossando un paio di calzini spessi come, ad esempio, dei calzini invernali di lana.

A questo punto, dovrai soltanto tenere su le scarpe. Per rendere questo metodo ancora più efficace, puoi trattare la pelle con un lucido da scarpe di buona qualità, facendo attenzione a non macchiare nulla. In alternativa al lucido, puoi adoperare dell’alcool a 70°. Ciò che devi fare è prendere un panno pulito e immergerlo nell’alcool. Poi, dovrai passare il panno su tutte le tue scarpe e lasciare asciugare.

Una volta che le scarpe sono asciutte, puoi indossarle, sempre con i calzini spessi. Provare per credere!