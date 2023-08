Incidente in Val Camonica, muore un 89enne

Un uomo di 89 anni è morto in Val Camonica a causa di un incidente di montagna che lo ha fatto precipitare nella zona di Paspardo.

L’uomo era uscito per una passeggiata questa mattina e doveva rientrare poche ore dopo, ma quando si sono accorti che cominciava a passare troppo tempo, non avendo la possibilità di contattarlo, è scattato l’allarme.

Un uomo di 89 anni morto in Val Camonica

Un uomo di 89 anni è morto in Val Camonica, precisamente nella zona di Paspardo, dove si era recato questa mattina di buon ora per una passeggiata.

Doveva rientrare in tarda mattinata ma chi lo aspettava, non vedendolo tornare, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Subito sono scattate le ricerche e sul posto si sono mobilitati uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza.

Anche i vigili del fuoco e la Protezione Civile sono impegnati per ricostruire la vicenda. Il corpo dell’uomo è stato rintracciato attraverso il segnale del suo cellulare, sappiamo però che nonostante avesse con sé il dispositivo, gli amici che lo attendevano non sono riusciti a contattarlo perché probabilmente in quella zona non c’è campo come spesso avviene in alta montagna.

Dopo una serie id perlustrazioni l’uomo è stato avvistato in fondo a un salto di roccia, questo significa che ha fatto un volo di circa 25 metri, questo quanto stabilito da chi sta lavorando al caso.

Difficile raggiungerlo per i soccorritori ma purtroppo, una volta scesi in fondo alla scarpata, hanno solo potuto constatare la morte del 69enne.