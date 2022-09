Scandalo a Windsor, il dettaglio allarma i sudditi: “Non indossa più la fede”

Gli amati William e Kate sono sicuramente una delle coppie reali più amate in tutto il mondo e ora il Principe ha confessato qualcosa di veramente inaspettato. I sudditi sono rimasti di sasso.

Mentre in Inghilterra sono tutti quanti in apprensione per la salute della Regina Elisabetta, i sudditi hanno appena saputo qualcosa di molto particolare. Una confessione da parte del futuro Re di Inghilterra inaspettata sulla moglie e non solo, che ha fatto restare tutti quanti senza parole. I media inglesi hanno riportato la notizia che si è divulgata subito in ogni parte del mondo.

William e Kate, la coppia di reali più amata

Lo abbiamo detto e lo confermiamo, perché William e Kate sono sicuramente la coppia di Reali più amati esattamente come la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. I due reali hanno sempre messo alcuni paletti e la loro idea di regno è innovativa, anche se si sono sempre sottomessi al volere del protocollo reale.

Non hanno mai abbandonato la Regina Elisabetta, soprattutto quando ha avuto più bisogno di loro. La coppia reale si identifica molto in quella della Sovrana e di Edoardo, oramai scomparso da qualche tempo.

William è sempre stato uno dei nipoti preferiti dalla Regina e tutti sanno che lei vede il primogenito di Lady Diana sul trono. E Kate? Elisabetta non lo ha mai nascosto ed è certa che sia la donna perfetta per il nipote e per regnare un Paese complicato come l’Inghilterra.

Come si sono conosciuti Kate e William?

La storia di William e Kate ha fatto innamorare tutti quanti. Lui era uno studente universitario quando ha conosciuto la studentessa d’arte. Una amicizia nata sin da subito, che poi si è trasformata in interesse durante una cena di beneficienza all’Università.

Il Principe ha perso la testa per lei e nel 2003 hanno reso la relazione nota. Nel 2007 hanno dovuto affrontare una crisi che ha poi fortificato il rapporto, quando si sono ritrovati e perdonati. Durante un Safari in Africa, William ha regalato a Kate l’anello indossato da sua madre Diana. Kate ha accettato la proposta di matrimonio e nel 2011 tutti erano davanti allo schermo per vivere questo bellissimo sogno ad occhi aperti.

I due coniugi sono genitori di tre splendidi bambini: George, Charlotte e Louis.

La struggente confessione del Principe William su Kate

William ha sposato Kate il 29 aprile 2011 a Westminster e dopo lo scambio delle fedi è successo qualcosa di strano. Durante il classico saluto dal balcone, tutti hanno notato che William avesse tolto la fede.

Kate ancora oggi sfoggia l’anello del suo matrimonio, mentre William ha la mano libera da ogni tipo di gioiello.

Il Principe ha dovuto rispondere una volta per tutte alle tantissime domande in merito all’argomento, confermando di amare tantissimo sua moglie ma non i gioielli. Non solo, ha confessa che gli unici gioielli che ama sono Kate, George, Charlotte e Louis.