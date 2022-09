By

Triste destino per una ragazza di 25 anni morta dopo essere caduta in una vasca utilizzata per la sciacquatura di pezzi di assemblaggio.

Il corpo senza vita della giovane donna è stato ritrovato dal padre.

Cosa è accaduto

Una ragazza di soli 25 anni ha chiuso per sempre gli occhi a causa di un terribile incidente.

Fatale è stato un malore che l’ha portata a perdere l’equilibrio e a cadere con il viso all’interno di una vasca utilizzata per sciacquare i pezzi di assemblaggio.

Una morte orribile per una ragazza così giovane che si è accasciata dopo essersi sentita male, andando incontro al suo triste destino. Una caduta rovinosa all’interno di una vasca al cui interno c’erano circa 20 cm di acqua.

Nonostante ciò, è proprio lì che la ragazza ha trovato la morte. E questo ciò che è accaduto a Tagliuno di Castelli Calepio, una cittadina nella provincia di Bergamo.

Una storia molto triste che vede come protagonista Giorgia Manenti, una ragazza che tra 30 giorni circa avrebbe spento 25 candeline.

Numerosi sono i quotidiani locali che hanno raccontato questa triste vicenda e che hanno condiviso la macabra scoperta fatta dal padre, accortosi della situazione solo nel momento in cui ormai era troppo tardi.

I funerali della ragazza saranno celebrati sabato 10 settembre alle ore 17:00.

Giorgia, una vita portata via troppo in fretta

Le dinamiche dell’incidente sono risultate chiare sin da subito al punto che per la ragazza non è stata disposta nemmeno l’autopsia.

La giovane 25enne aveva preso la decisione di dare una mano nella ditta di famiglia dopo aver terminato gli studi.

Un aiuto molto valido all’interno di quell’azienda in cui ci si occupa di lavorazioni e di assemblaggio di vari oggetti, tra cui anche contenitori per profumi e trucchi.

Un lavoro che avrebbe potuto essere soltanto un modo per aiutare la famiglia in attesa di trovare il proprio percorso da seguire o, molto probabilmente, l’inizio di una lunga carriera all’interno di un’azienda che avrebbe portato avanti anche in futuro.

Purtroppo però, nessuna delle due ipotesi potrà mai verificarsi a causa di questo terribile incidente che ha spezzato per sempre la vita di una giovane donna che aveva di fronte a sé ancora molta strada da percorrere.