La Fiorentina non convince, 1-1 con il RFS

By

Una bruttissima Fiorentina non va oltre il pareggio contro i campioni di Lettonia, i ragazzi di Italiano giocano sotto ritmo ma trovano il vantaggio con Antonin Barak, nel finale per l’RFS trova il gol del meritato pareggio grazie a Ilic che gela l’Artemio Franchi



Tanta delusione all’Artemio Franchi per una Fiorentina che delude le aspettative all’esordio stagionale in Europa contro l’RFS.

I padroni di casa creano poco e giocano una partita sotto ritmo riuscendo a sbloccare il risultato grazie al neo arrivato Antonin Barak, sul finale però i campioni di Lettonia trovano il gol dell’1-1 complicando i piani di Vincenzo Italiano.

La Fiorentina inizia bene il match creando tanto nel primo tempo ma non riuscendo mai a trovare il guizzo vincente nell’area di rigore avversaria.

Vincenzo Italiano dovrà lavorare molto su una squadra che anche in campionato ha dimostrato di avere tante qualità ma poco cinismo che porta spesso i viola a non chiudere le partite.

La Fiorentina inizia con un pareggio l’avventura in Europa League

Dopo aver superato il turno preliminare contro il Twente il pubblico del Franchi si aspettava una vittoria nel match inaugurale del Gruppo A di Conference League ma i viola hanno tradito le attese fallendo nella sfida contro l’RFS.



Nel primo tempo i viola giocano bene ma crollano inspiegabilmente nella ripresa e, dopo aver festeggiato il primo gol ufficiale di Antonin Barak, subiscono il gol del pareggio di Ilic che gela il pubblico di Firenze.

La strada per il passaggio del turno è ancora ampiamente alla portata dei ragazzi di Italiano che però dovranno migliorare nella finalizzazione sotto porta e nell’intensità di gioco, ancora decisamente troppo altalenante.

Continua a non convincere Luka Jovic, il centravanti serbo dopo il gol all’esordio contro la Cremonese si è spento ed in queste prime uscite stagionali non ha mai convinto del tutto l’ambiente fiorentino.

Ora i toscani dovranno concentrarsi sulla sfida di campionato contro il Bologna, sfida difficile con gli emiliani che hanno esonerato Sinisa Mihajlovic e davanti al proprio pubblico vorranno disputare una grande partita.

La Fiorentina dovrà presto abituarsi a giocare le partite europee, in tornei cosi prestigiosi è fondamentale sfruttare al meglio le occasioni create e rimanere concentrati per tutti i 90 minuti.

La Rosa a disposizione di Italiano è tecnica e ricca di talento, ora starà all’allenatore viola riuscire a disputare una grande stagione ed a superare il girone di Conference League.