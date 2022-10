Sbuca un altro (nuovo) bonus da 200 euro: come presentare la domanda

In arrivo un altro ricco e sostanzioso bonus da 200 euro e dobbiamo subito presentare la domanda.

Tempi difficili per gli italiani che devono fare fronte ai continui rincari ed all’inflazione che caratterizza lo scenario economico a livello internazionale. Il caro bollette si fa sentire: siamo nel pieno dell’emergenza energetica e gli italiani cercano di tirare la cinghia. Non è facile arrivare alla fine del mese: troppe tasse e troppe spese. E il Governo? Fino ad oggi gli aiuti economici previsti dall’uscente Governo di Mario Draghi sono stati davvero esigui.

Una sola erogazione del bonus da 200 euro a tutti i lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori domestici, percettori del Reddito di Cittadinanza. E i lavoratori autonomi? Ad oggi ancora nulla. Non si ha una data ufficiale entro la quale i titolari di Partita IVA e non potrebbero incassare il bonus da 200 euro per fare fronte ai continui rincari dei prezzi della materia energetica. Dovrebbe arrivare un altro bonus da 150 euro, che dovrebbe essere accreditato a novembre. La platea di potenziali beneficiari di questo bonus si restringe sempre di più. Potrebbe sbucare un nuovo bonus pari a 200 euro, che è stato ricevuto dai lavoratori dipendenti, dai lavoratori autonomi, dai beneficiari del reddito di cittadinanza e dai lavoratori domestici.

Bonus 200 euro: potrebbe ritornare?

Anche il bonus 200 euro potrebbe ritornare. La situazione economica delle famiglie italiane è particolarmente grave e proprio per questo l’Esecutivo di Giorgia Meloni potrebbe prevedere nuovi ed interessanti aiuti economici, tra cui la proroga del bonus pari a 150 euro ed il bonus pari a 200 euro. Sono gli stessi Sindacati e le associazioni a tutela dei consumatori hanno richiesto a grande voce che questo bonus potesse essere prorogato nuovamente. Per poter richiedere questi nuovi bonus non si hanno ancora notizie ufficiali in merito al tetto ISEE. Quello che si sa è che si tratta di aiuti molto attesi.

Bonus 200 euro: quali sono i requisiti necessari?

Sulla possibile proroga del bonus da 200 euro non ci sono conferme ufficiali. Il bonus pari a duecento euro è uno degli aiuti di natura economica attraverso il quale il Governo Draghi punta a contrastare la spirale inflattiva. Per ricevere il bonus 200 euro è necessario dimostrare di aver ricevuto un reddito pari a 35.000 euro per l’anno 2021.

I titolari di Partita IVA non hanno incassato ancora nulla e dovrebbero inviare la domanda entro la fine del mese di novembre 2022. Possono richiedere il bonus 200 euro gli iscritti alla gestione speciale dei commercianti, dei coltivatori diretti e dei mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali, i pescatori autonomi, i partecipanti agli studi associati o società semplici ed i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Oltre ai lavoratori autonomi hanno incassato il bonus 200 euro anche i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico. Anche i percettori del Reddito di Cittadinanza hanno potuto beneficiare del bonus pari a duecento euro. Questi requisiti potrebbero essere riconfermati? A breve potrebbe spuntare il provvedimento che potrebbe prorogare la misura economica. Per il mese di dicembre potrebbe essere riproposto il bonus pari a 150 euro, che potrebbe essere erogato a novembre a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro.

Bonus 200 euro: è necessario presentare la domanda?

Le Partite IVA ed i lavoratori autonomi senza Partita IVA stanno ancora attendendo l’erogazione del bonus 200 euro. Potranno presentare la domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2022 gli autonomi occasionali privi di Partita IVA. Mentre l lavoratori autonomi titolari di Partita IVA potranno presentare la domanda entro e non oltre il 30 del mese di novembre 2022.