Il Milan in pressing su Ziyech, ipotesi prestito a gennaio

Anche ad ottobre e prima di un evento importate come il campionato mondiale il calciomercato non si ferma, il Milan sembra essere tornato alla carica per Hakim Ziyech, calciatore a lungo trattato in estate ma poi messo da parte con l’acquisto di De Ketelaere



Non solo il rinnovo di Leao, a Casa Milan si pensa già al futuro con Maldini e Massara al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio.

Sotto la lente di ingrandimento rossonera ci va ancora una volta Hakim Ziyech, l’esterno marocchino piace alla dirigenza ed in mattinata i procuratori del giocatore sono stati avvistati dalle parti di Milanello.

Già in estate le parti erano state vicinissime ma poi il club campione d’Italia aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sull’acquisto di Charles De Ketelaere mettendo in stand by il classe ’93.

Il giovane belga non ha convinto in questo inizio di stagione ed ecco che il nome dell’attaccante del Chelsea torna ad essere di stretta attualità.

Hakim Ziyech is almost certain to leave Chelsea in January, with AC Milan his most likely destination according to fresh reports. #Ziyech https://t.co/XtUVI89EOw — Sports Brief (@sportsbriefcom) October 12, 2022

Ziyech vuole lasciare il Chelsea a gennaio

Il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Potter non hanno cambiato il destino di Hakim Ziyech che è ormai ai margini del progetto Chelsea.

I blues nell’estate del 2020 acquistarono il classe ’93 dall’Ajax per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, oggi la richiesta per il cartellino del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni.



Da mesi ormai l’esterno marocchino ha comunicato ai Blues il desiderio di cambiare aria e la destinazione rossonera sarebbe la più gradita.

Ziyech è dotato di grande tecnica e già in passato ha ampiamente dimostrato di poter essere decisivo soprattutto nelle sfide di Champions League.

A Casa Milan in mattinata si è visto Ledure, procuratore del calciatore e autore del grande ritorno a Milano (sponda Inter) di Romelu Lukaku sempre dal Chelsea.

L‘obiettivo dei rossoneri è quello di portare via il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate clausole all’interno del contratto.

Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli l’esterno marocchino sarebbe l’interprete ideale per dare un’alternativa importante a Leao sulla sinistra o prendere il posto di uno tra Saelemaekers e Messias sulla destra.

Il mercato invernale si avvicina ed il Milan pensa già a come rinforzare la squadra in vista del momento clou della stagione