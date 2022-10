By

Con ‘Up il sovversivo’ è diventato noto Alfredo Chiappori, artista, pittore e disegnatore lecchese.

Alfredo Chiappori, artista lecchese autore di ‘Up il sovversivo’

Il 14 ottobre scorso è morto lo scrittore e disegnatore a 79 anni a Lecco: Alfredo Chiappori.

Viveva a Lecco e in tutta la sua vita ha avuto grandi occasioni come ad esempio quella di poter collaborare con moltissime testate giornalistiche, alcune tra le più noti ed importanti in Italia.

A maggio l’intera Lecco gli aveva addirittura dedicato una serata, un omaggio per l’artista lecchese, al Nuovo Aquilone che è il cinema che ha reso possibile ciò prestando la location.

Durante la serata omaggio è stato presentato il docufilm ‘Multiforme ingegno’, che vedeva come protagonista proprio Alfredo Chiappori.

Colui che aveva nel 1970 pubblicato il suo personaggio dei fumetti ‘Up il sovversivo’ è stato ricordato durante la docuserie, parliamo di Gianfranco Feltrinelli grande editore.

Ed è stato ricordato anche Oreste Del Buono, critico. Tutto ciò con ‘Storie d’Italia’.

L’artista si dedicò anche alla Bibbia per un certo periodo di tempo, dalla quale ha tratto ispirazione dipingendo la sua ‘Apocalisse’ e non solo, dipinse anche il ‘Cantico dei Cantici’, i Salmi e la Genesi insieme al Qohèlet (Ecclesiaste).

L’addio di Lecco ad Alfredo Chiappori

Disegnatore e pittore di Lecco, Alfredo Chiappori ha lasciato a 79 anni la sua città natale. È stato anche autore di vari fumetti con sfondo satirico-polito ma ha anche scritto per moltissimi settimanali, quotidiani e anche qualche rivista nazionale.

Era ricoverato già da qualche giorno all’ospedale di Lecco Manzoni. Insegnava storia dell’arte per poi passare a dare vita durante la contestazione studentesca al personaggio fumettistico che lo ha reso noto: Up il sovverviso.

Questo avviene prima che svariati giornali e famosi settimanali si accorgessero del suo talento.

Nel 1974 infatti iniziò a collaborare con Panorama trattando la sfera politica italiana una volta a settimana.

E poi durante gli anni ’60 realizzò per conto di Feltrinelli dei fumetti, divisi in diversi volumi che raccontano la storia dell’Italia.

Il commento del Sindaco di Lecco

Anche Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco ha speso delle belle parole per Alfredo Chiappori:

“Lecco perde uno dei suoi personaggi più importanti, un uomo dal multiforme ingegno, un uomo pubblico fortemente impegnato in ambito sociale e politico, un poliedrico linguista. Il suo incredibile talento lo abbiamo celebrato attraverso il docu-film dedicato alla sua vita proiettato al Nuovo Aquilone, alla presenza di tanti ex Sindaci, in quello che è stato un corale abbraccio della comunità tutta”.

Alla sua cerimonia funebre hanno preso parte tantissime persone, tra cui il vicesindaco di Lecco Simona Piazza.