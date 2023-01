Sbarca il ciclone polare in Italia, 10 gradi in meno in queste regioni: cosa succederà

By

Ecco quale sarà il meteo dei prossimi giorni in Italia e soprattutto quali saranno le regioni colpite dal forte gelo che porterà 10 gradi in meno.

Il meteo di questa settimana non promette nulla di buono a livello di temperature. Presto, infatti, arriverà il gelo in Italia.

Sbarca il ciclone polare in Italia

Siamo già a gennaio inoltrato eppure in Italia non è ancora arrivato il freddo degli inverni scorsi. Gli italiani non sono affatto preparati all’arrivo del gelo e continuano a godersi outfit autunnali e a mantenere un livello basso di cautela.

A partire da questa settimana che comincia da lunedì, 16 gennaio, le cose potrebbero cambiare. Potrebbe arrivare, infatti, un freddo intenso davvero inaspettato, che potrebbe ribaltare completamente la situazione nel nostro Paese.

L’Italia sta attualmente affrontando un’ondata di freddo eccezionale proveniente direttamente dall’area polare del cuore della Groenlandia. La temperatura si è abbassata significativamente in molte regioni del Paese, causando difficoltà per la popolazione e per le attività economiche.

Già nella giornata di lunedì, le temperature più basse sono state registrate al Nord, ma anche al Centro e al Sud del Paese non sono state risparmiate dal gelo. Le temperature minime sono diminuite anche di 10 gradi in molte zone, causando ghiaccio e neve su strade e treni. Le temperature più basse si registreranno, in particolare, nelle regioni del Piemonte e della Liguria.

Questa ondata di freddo eccezionale ci ricorda l’importanza di essere preparati alle condizioni meteorologiche estreme e di adottare misure per proteggere la salute e le attività economiche.

Nevicherà a Milano, sulle Prealpi e nelle aree appenniniche. E poi ancora arriveranno le piogge intense soprattutto su Toscana, Lazio e Campania. In un primo momento, tra le regioni escluse da questo vortice vi saranno la Puglia e la Sicilia ionica.

Mentre speriamo che le temperature tornino presto alla normalità, ecco che vi sveliamo dove durerà il maltempo e fino a quando.

Ecco dove arriverà e quanto durerà il freddo

Il vortice di bassa pressione previsto per giovedì e sabato si concentrerà principalmente sul basso Tirreno, colpendo in particolare il Sud Italia e la Sicilia. Questa perturbazione potrebbe causare forti piogge e venti, con possibili allagamenti e danni alle strutture.

Le zone costiere del Sud Italia e della Sicilia dovrebbero essere particolarmente colpite. I residenti delle zone a rischio dovrebbero prepararsi e chiudere finestre e porte per proteggere le loro proprietà.

I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti meteorologici e a prestare attenzione alle eventuali allerte emesse dalle autorità locali. In caso di emergenza, è importante seguire le istruzioni delle autorità e non mettersi in pericolo.

Il vortice di bassa pressione passerà entro sabato, ma i suoi effetti potrebbero essere sentiti anche nei giorni successivi. Gli esperti raccomandano di continuare a rimanere informati su eventuali cambiamenti nella situazione.

Dalla prossima settimana, quella che inizia con lunedì, 23 gennaio del 2023, la situazione dovrebbe essere già migliorata. Tuttavia, gli italiani dovrebbero attendere un ulteriore peggioramento attorno ai giorni della Merla, i più freddi dell’anno.