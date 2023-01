Questa zona del WC è un covo pieno di batteri: eppure non la pulisce mai nessuno

Questa zona del WC è un covo di batteri e di germi: ecco il rimedio naturale ed efficace per pulirla. Eppure, non la pulisce mai nessuno.

Il WC è uno degli oggetti più sporchi dell’ambiente domestico: qui si annidano tantissimi batteri e germi. C’è una zona del WC, che è un covo pieno di batteri: eppure non la pulisce mai nessuno. Una delle zone più difficili da pulire in casa è il bagno, in particolare il WC e la doccia: qui si formano i cattivi odori e si formano macchie gialle, incrostazioni di calcare e colonie di batteri e di germi. Spesso l’utilizzo di prodotti chimici che porta ad ottenere risultati efficaci e soddisfacenti. Per questo, è bene ricorrere all’utilizzo di validi rimedi naturali e trucchetti green che consentano di igienizzare e sanificare il water e la doccia.

Pulire il bagno: il vero problema è il WC e lo scarico della doccia

Il WC è uno degli oggetti più sporchi in assoluto proprio per l’utilizzo quotidiano e per la presenza di acqua che viene a contatto con il materiale fecale e le urine. Proprio nel water si annidano colonie di germi, si formano macchie di colore giallo e si sedimentano le incrostazioni di calcare. Oltre al water c’è anche un altro oggetto del bagno, che è molto sporco: stiamo parlando dello scarico della doccia. A confermarlo sono i risultati di una ricerca scientifica della Hochschule Rhein-Waal. Gli studiosi hanno analizzato oltre cinquanta abitazioni, in particolare hanno indagato diversi oggetti presenti, tra cui water, lavatrici, bidet, lavastoviglie, docce e lavandini.

Dalla ricerca è emersa che l’oggetto più sporco dell’abitazione è lo scarico della doccia: qui si annidano i germi. Inoltre, nello scarico della doccia si formano i cattivi odori: nelle tubature finiscono i residui di grasso, capelli, cellule morte, bagnoschiuma, peli e altri residui che possono decomporsi e causare la proliferazione di colonie di batteri. Anche lo stesso ristagno di acqua può cagionare la formazione di incrostazioni di calcare, che possono con il tempo ostruire i tubi di scarico. Per evitare la formazione di cattivi odori e di batteri, è opportuno igienizzare e disinfettare questa zona sporca del bagno. Quali ingredienti naturali utilizzare?

WC e scarico della doccia sporchi e maleodoranti: quali ingredienti utilizzare?

Spesso ricorriamo all’utilizzo di soluzioni chimiche per pulire e disinfettare il WC, lo scarico e le ante della doccia ed ogni altra superficie del bagno. Non sempre i risultati ottenuti sono sempre efficaci. Le formulazioni chimiche sono dannose per la salute e sono inquinanti per l’ambiente. Per questo è bene ricorrere all’utilizzo di prodotti naturali, green ed economici.

WC e scarico della doccia sporchi: ecco i rimedi naturali e green

Per pulire ed igienizzare il WC e lo scarico della doccia sporchi e colmi di batteri è bene ricorrere a validi rimedi naturali, green ed economici. Per disinfettare e rimuovere le incrostazioni di calcare è bene ricorrere all’utilizzo dell’acido citrico, che può essere miscelato con il bicarbonato di sodio e con un cucchiaio di sale grosso.

Questa miscela è un potente rimedio naturale per igienizzare e disinfettare le parti più sporche del bagno. Basta lasciare agire la miscela per qualche ora e, successivamente, è possibile risciacquare abbondantemente. Il risultato è davvero strepitoso.