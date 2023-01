Biancheria intima vecchia, buttarla è un errore: diventa utilissima se la usi così

By

La biancheria intima, dopo numerosi usi e lavaggi, potrebbe essere danneggiata ed inservibile ma non va buttata via. Vediamo come riutilizzarla.

E’ difficile pensare di riutilizzare la biancheria intima eppure è possibile. Ecco qualche idea.

Biancheria intima vecchia: buttare o non buttare?

Sarà capitato anche a te di aprire il cassetto della biancheria intima e trovarti davanti alcuni indumenti logori o fuori moda. Vecchi reggiseni super push up che non oseresti più indossare, mutande che hanno perso la loro elasticità, canottiere slabrate e via dicendo.

Il primo pensiero è sicuramente quello di buttarla via. Ciò è vero soprattutto perché è difficile pensare che qualcuno possa indossare biancheria di qualcun altro, soprattutto se vecchia e in cattive condizioni. In un’epoca come questa, però, dove le risorse sono scarse, meglio pensare al riuso e al riciclo creativo piuttosto che immettere altri rifiuti nell’ambiente.

Vediamo allora qualche stratagemma per recuperare la biancheria vecchia e portarla a nuova vita. Si parte dai reggiseni.

Riciclare è meglio che buttare

Se hai dei reggiseni con le coppe imbottite, potrai recuperarli facilmente tagliando le bretelle (o rimuovendole se sono removibili), tagliando via anche la parte sul retro e separando le due coppe tra di loro. Occorrerà rifinire tutta la coppa con le forbici, per evitare che il tessuto si sfilacci. A questo punto, praticherai un foro che ti permetterà di rimuovere il ferretto sotto la coppa.

Tieni da parte sia le coppe che le bretelle, ti serviranno per realizzare delle pantofole, sì, hai letto bene. Prendi una tua ciabatta qualunque e traccia la sua sagoma con l’aiuto di un gesso bianco su un pezzo di stoffa, che può essere, ad esempio, quello recuperato da un vecchio jeans. Poi taglia. Per fare la suola delle pantofole, adopera un vecchio materassino su cui disegnerai la sagoma di una tua ciabatta e poi taglierai servendoti di un taglierino.

Dopo aver ottenuto le due suole, fissaci sopra il tessuto con della colla a caldo. A questo punto, traccia la sagoma delle coppe sul tessuto che hai utilizzato per foderare le tue ciabatte e rivesti le coppe del reggiseno con l’aiuto della macchina da cucire, avendo cura di lasciare una mezzaluna più lunga che serva per fare la parte di sopra delle ciabatte che stiamo per creare. Cuci insieme tutte le parti, unitamente alla suola. Rifinisci i bordi della ciabatta con le bretelle del reggiseno e la colla a caldo.

Le tue nuove originalissime ciabatte, ricavate dalla vecchia biancheria intima, sono pronte per essere indossate ed utilizzate. Stai certo che saranno molto utili ma anche molto belle perché realizzate con le proprie mani. Speriamo di esserti stati utili con questa idea anche perché non c’è limite alla fantasia e alle varianti colore che è possibile realizzare, a partire da materiali di recupero.