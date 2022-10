Incredibile vicenda quella avvenuta a Savona, dove Debora Chirone ha fatto ricorso per la bocciatura e il Tar le ha dato ragione.

Ora il Ministero dell’Istruzione e il liceo di Savona che frequentava, dovranno risarcirla di 10mila euro.

Studentessa bocciata a Savona

La bocciatura di uno studente non è di per sé una notizia eclatante, lo diventa però se lo studente in questione si ribella e vince la causa contro il Liceo scientifico Orazio Grassi di Savona.

È proprio quello che è avvenuto a Savona, dove un studentessa di nome Debora Chirone ha fatto ricorso al Tar e ha vinto la causa.

Riceverà infatti un risarcimento di 10mila euro per i danni economici e la sofferenza patita a causa dell’illegittima bocciatura ai tempi in cui frequentava la terza classe nell’anno scolastico 2010-2011.

Così il Tar della Liguria ha emesso una sentenza che non i sente molto spesso, nei confronti dell’Istituto superiore di Savona dove Debora studiava per seguire il sogno di diventare architetto.

Questa ora è la sua professione ma all’epoca ha ricevuto una bocciatura, a suo dire immotivata.

I successivi anni venne promossa e così anche dopo, raggiungendo la maturità. La studentessa aveva un curriculum scolastico esemplare con una media del 7 e mezzo e ottimi voti.

Tuttavia durante quell’anno lei e altre 3 compagne di classe ebbero degli scontri con una professoressa e i rapporti tesi portarono il gruppo di studenti a chiederne la sostituzione ma la loro richiesta non venne ascoltata.

“guarda caso in quell’anno noi fummo gli unici a essere bocciati”.

La sentenza

L’esame di riparazione a quella bocciatura fu un disastro e i giudici hanno commentato affermando di aver riscontrato delle illegittimità e una disparità di trattamento.

Hanno poi evidenziato come la bocciatura scolastica nei confronti di quella che allora era una ragazza minorenne, abbia creato frustrazione e angoscia in quest’ultima e quindi per tale sofferenza la scuola è tenuta a risarcirla di 1300 euro, a cui si aggiunge rivalutazione monetaria e interessi legali.

Quindi, il totale che spetta a Debora è di 10mila euro più interessi. La protagonista della vicenda è felice per il riconoscimento economico, tuttavia guarda al passato con amarezza