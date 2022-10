Colpo di scena UeD, proprio lei è rimasta incinta: i fan sono pazzi di gioia

UeD arriva la cicogna per una protagonista amatissima del programma di Maria De Filippi. Lei è rimasta incinta, i fan sono pazzi di gioia. Arriva la conferma ufficiale che fa rimanere tutti a bocca aperta.

Colpo di scena nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Una delle protagoniste più amate del famoso dating show, presto mamma: proprio lei è in dolce attesa.

Colpo di scena a UeD, fan al settimo cielo per lei

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi è ritornato nella sua nuova edizione solo da qualche settimana e già i telespettatori non possono farne più a meno. I mesi estivi trascorsi senza il trash garantito da Maria De Filippi sono stati durissimi eppure sono passati.

Ora il pubblico italiano può tornare a rilassarsi e a godersi, per un’ora o poco più, le avventure sentimentali dei coraggiosi che si presentano alla corte mariana con l’intento di trovare il compagno o la compagna della loro vita.

Sono oltre 25 anni che la moglie di Maurizio Costanzo tiene banco con la sua trasmissione e durante questo lungo arco temporale in cui il programma è andato in onda, si sono formate diverse coppie. Alcune resistono ancora tutt’oggi al tempo e alla crisi, qualcun’altra è scoppiata.

Chi però ha reso orgogliosa Maria De Filippi più di tutti sono quelli che non soltanto hanno trovato l’amore in trasmissione ma, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne hanno messo anche su famiglia. Proprio dal salotto dei sentimenti di Canale 5, arriva la notizia clamorosa: lei è rimasta incinta, presto mamma! Scopriamo di chi si tratta.

Chi è il volto noto di Uomini e Donne presto mamma

Arriva la cicogna per un volto amatissimo del salotto dei sentimenti di Canale 5. Una ex tronista è rimasta incinta. Protagonista del lieto evento è Clarissa Marchese. La ex Miss Italia è stata una delle protagoniste più apprezzate del dating show di Maria De Filippi.

La ex reginetta ha preso parte al programma Mediaset nel 2016. Grazie alla moglie di Maurizio Costanzo, che ancora continua a fare da Cupido, la bella Clarissa ha trovato l’amore. Al tempo lasciò lo studio con lo sportivo Federico Gregucci.

Mai nessuna crisi, nessuna discussione o chiacchiericcio sul loro conto: Federico e Clarissa stanno insieme da ormai cinque anni e il loro amore procede a gonfie vele. Nel 2019, il 30 maggio, sono convolati a nozze e l’anno successivo è nata la loro prima bambina che hanno chiamato Arya.

Per un periodo di tempo, i due hanno vissuto a Miami per via del lavoro di lui. Da un po’, però, hanno fatto rientro in Italia ed ora sono in attesa di inaugurare la loro nuova abitazione.

Proprio Clarissa ha dato il lieto annuncio. Nelle scorse ore, la bellissima ex tronista è riapparsa sui social dopo essere stata poco presente nelle ultime settimane, facendo preoccupare tra l’altro anche i suoi tantissimi seguitori, e ha comunicato la lieta novella. Con il cuore colmo di gioia e un sorriso radioso, la Marchese ha confermato che la sua famiglia si allarga, che lei è in dolce attesa e che presto saranno in quattro.

Non riesce a contenere l’emozione l’ex tronista che non vede l’ora di diventare mamma per la seconda volta. Nessun video sensazionale, nessun post misterioso o didascalie chilometriche: Clarissa è amata proprio per la sua semplicità.

Trascorsi i tre mesi, quelli più delicati per l’annuncio di una gravidanza, ha deciso finalmente di condividere la meravigliosa notizia con i suoi fan. I sostenitori della coppia Marchese-Gregucci, soprannominati carinamente i Marchesucci, sono felicissimi.

Clarissa è molto social. La ex Miss adora condividere la sua vita privata con i suoi seguitori e siamo sicuri che anche sulla sua nuova gravidanza terrà informati tutti.