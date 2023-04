Savona, 16enne accoltella la madre dopo un rimprovero

Un giovane ragazzo di 16 anni ha accoltellato la madre che lo aveva rimproverato dopo averlo visto spostare i mobili di casa per registrare un video da pubblicare su Tik Tok.

La storia che segue ha dell’assurdo, purtroppo però è reale ed è accaduta a Savona.

La madre dopo aver visto il figlio intento a spostare i mobili in casa, senza chiederle il permesso di farlo, essendo contrariata, lo ha rimproverato senza sapere che di lì a poco sarebbe successo qualcosa di assurdo e incredibile.

Ecco cosa sarebbe successo e cosa ha scatenato l’ira del 16enne

Dopo il suo rimprovero e l’invito a rimettere i mobili al loro posto, infatti, è scoppiato un serio e violento litigio degenerato quando il sedicenne ha tirato fuori dalla testa un coltello e ha iniziato a usarlo per ferire o uccidere la madre.

La donna inizialmente è riuscita a schivare i colpi del 16 enne peraltro diretti agli organi vitali. Per poi rimanere ferita ad una mano ed essere impossibilitata a reagire e a difendersi. A causa del ferimento, la donna dovrà essere operata ben presto, mentre il figlio dopo averla aggredita ha messo a soqquadro la casa e poi è fuggito via.

Per strada ha danneggiato delle auto, tra cui quella della mamma e poi è rientrato nell’appartamento dove è stato fermato dai Carabinieri che erano stati chiamati dai vicini a seguito del trambusto.

Il sedicenne è stato trasportato in una comunità sotto disposizioni del tribunale dei minori

Adesso il sedicenne si trova in una comunità sotto disposizione della procura della Repubblica e del tribunale dei minori di Genova. Il giovane dovrà rispondere di danneggiamento e tentato omicidio.

Tutto questo è avvenuto nel pomeriggio del 13 aprile, semplicemente a causa di un video da pubblicare sul profilo Tik Tok. Un atto che ormai fa parte della vita di tutti, ma che questa volta ha preso una piega inaspettata e grave.

La donna per fortuna non è rimasta uccisa: adesso il figlio dovrà scontare la sua pena

Per fortuna nonostante i colpi precisi inferti dal giovane sul corpo della mamma, la donna è rimasta ferita e non uccisa. Come dichiarano la signora, i vicini di casa e le forze dell’ordine, purtroppo questa non è la prima volta che il giovane si lascia andare ad atti simili. Non a caso era già noto alle forze dell’ordine, denunciato persino dai compagni.

Sia gli amici, che i compagni di classe, i conoscenti o i ragazzi del quartiere (oltre che la madre stessa) hanno denunciato aggressioni da parte del giovane che adesso dovrà scontare la sua pena. Poi probabilmente sarà aiutato da chi di competenza. Non si esclude la possibilità che il 16enne soffra di disturbi particolari.