Iliad, sorprendente novità per gli utenti: l’annuncio che riempie tutti di gioia

Iliad, grandi novità per gli utenti. Arriva l’annuncio che tutti aspettavano e che riempie di gioia il cuore dei consumatori. Ecco che cosa sta per succedere.

Iliad, la compagnia di telecomunicazioni francese che ha conquistato l’Italia

Diverse sono le compagnie di telecomunicazioni che permettono agli utenti di poter usufruire di servizi telefonici e accesso a internet in maniera economica e conveniente.

Oltre ai gruppi conosciuti, quelli che fanno capo a grandi aziende come Wind, Tim e Vodafone, da qualche tempo si sono diffusi anche gli operatori virtuali come Kena Mobile, per fare un esempio.

Gli operatori virtuali sono quelli che si appoggiano cioè ai provider, alle reti e alle antenne di altre compagnie telefoniche, non avendo proprie infrastrutture telefoniche, offrendo servizi a basso costo senza garantire però una assistenza adeguata per l’assenza talvolta anche di store fisici.

Tra le compagnie di telecomunicazioni che ritroviamo oggi in Italia e che possiamo considerare di recente acquisizione, rientra anche il gruppo di telecomunicazioni francese Iliad che vede la luce a Parigi nell’anno 1990.

Creata da Xavier Niel, che è il socio azionario al 70% della azienda, Iliad non è un operatore virtuale ma dispone di una propria infrastruttura telefonica. Dal 2004 è quotata anche in Borsa.

Anche se in Italia questo operatore sta acquisendo popolarità solo da qualche tempo, in Francia è invece famosissimo tanto che si può considerare come il secondo fornitore più richiesto dagli utenti francesi.

In Italia, Iliad arriva nel 2016 dopo la fusione di 3 Italia e Wind. Ad oggi Iliad è il quarto operatore italiano. Tantissimi sono gli utenti italiani che hanno deciso di usufruire dei servizi offerti dalla filiale italiana di questa compagnia francese.

Molte le offerte che ci sono a disposizione e i servizi garantiti sono non soltanto convenienti ma anche perfettamente funzionanti. Proprio da Iliad arriva una straordinaria novità per gli utenti. Ecco l’annuncio che tutti aspettavano.

Come sapranno quelli più informati, non sono tantissimi i punti fisici o gli store Iliad in cui potersi recare per chiedere assistenza o soddisfare dubbi e curiosità di ogni genere. I cosiddetti “Iliad Corner”, ovvero letteralmente “Gli angoli Iliad”, sono presenti solo in alcune città.

Tutte le novità offerte da Iliad

Tuttavia, questa compagnia telefonica ha annunciato qualcosa di incredibile: stanno per aprire quattro nuovi store fisici in quattro città italiane. Le fortunate sono Pisa, Parma, Cosenza e Messina.

Per il momento, non ci sono ancora informazioni circa i luoghi in cui sorgeranno questi negozi ma con molta probabilità essi verranno posizionati nei centri commerciali più famosi per poter soddisfare le esigenze di una platea molto più ampia.

Ma non è tutto. Se siete alla ricerca di un lavoro, la compagnia telefonica ha aperto anche delle posizioni pubblicando alcuni annunci che potete controllare sul suo sito ufficiale. Per il momento, gli store Iliad sono 35 e si trovano dislocati su tutto il territorio italiano.

Ne abbiamo 5 a Milano per esempio, 4 a Roma, 2 a Napoli, 1 a Palermo, 1 a Padova, 1 a Verona, 3 a Torino e 2 a Bari. Ancora troppo pochi secondo gli utenti gli store fisici Iliad.

Proprio per questa ragione, la compagnia telefonica che ha a cuore i suoi clienti e futuri fruitori dei suoi servizi, ha deciso di andare incontro ai consumatori con questa novità interessante: in futuro si apriranno ancora ulteriori store fisici per soddisfare le esigenze dei vecchi e nuovi clienti.