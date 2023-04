Incidente a Verzegnis, morta una ragazza di 18 anni

By

Incidente a Verzegnis coinvolge un’auto e una moto che si sono scontrate per cause ancora da accertare, intorno alle 22:30 di ieri sera, sulla ex provinciale 1 di Udine.

Una ragazza di 18 anni a seguito dello scontro tra i due mezzi è deceduta. Degli accertamenti si stanno occupando le forze dell’ordine, nella speranza di poter capire cosa e chi abbia causato l’incidente.

La moto su cui viaggiava la giovane diciottenne deceduta, si sarebbe scontrata all’improvviso con un’auto a bordo della quale viaggiavano invece due persone, una delle quali un 22enne.

Dopo l’impatto, l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso: per la giovane ragazza non c’è stato nulla da fare

Subito dopo l’impatto coloro che hanno assistito alla scena o che sono arrivati lì pochi secondi dopo hanno chiamato il 112 per soccorrere le vittime. I mezzi di soccorso sono subito arrivati sul posto con un’ambulanza proveniente dato Tolmezzo e un elisoccorso che avrebbe dovuto trasportare in emergenza la giovane da subito apparsa in gravissime condizioni.

Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, perché è morta praticamente dopo pochi istanti a causa delle troppe e profonde ferite e dei traumi riportati. Sul sul corpo saranno effettuati tutti i controlli di rito per ricostruire gli attimi precedenti alla morte.

I giovani che viaggiavano a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente sono stati trasportati in ospedale, stanno bene

I due ragazzi che viaggiavano sull’altra auto invece sono stati trasportati immediatamente all’ospedale di Tolmezzo, a seguito di controlli, i medici hanno dichiarato che entrambi hanno riportato soltanto delle lievi ferite dalle quali guariranno tra pochissimi giorni.

Su questa strada, così come su molte altre di tutta Italia avvengono spesso incidenti incidenti importanti con esiti simili o addirittura più gravi di questo. Spesso la causa degli incidenti è l’alta velocità. In alcuni casi purtroppo avvengono a causa dell’uso di sostanze stupefacenti o della guida sotto effetto di alcol.

Le forze dell’ordine invitano tutti quanti a guidare con estrema attenzione e responsabilità per evitare esiti simili

Per questo le forze dell’ordine invitano tutti quanti ad essere responsabili e a mettersi alla guida soltanto se in condizioni di farlo. Tutto questo per non mettere a rischio se stessi e gli altri. Un banale errore può costare caro e condurre ad esiti fatali.

Nel corso delle ultime settimane in Italia sono stati aumentati i controlli da parte degli agenti lungo tutte le strade pericolose e maggiormente trafficate. Soprattutto nel corso del week end ci saranno molti più controlli e autovelox volti a far ridurre la velocità alla quale viaggiano i mezzi a due ruote, quattro ecc.