Sardegna: coppia di anziani fa la prima gita in barca a 90 anni

By

Una coppia di anziani di circa 90 anni ha svolto il suo primo tour in gommone presso il Golfo di Orosei in Sardegna. I due sono originari di Galtellì.

I due coniugi anziani sono nati e vissuti a Galtellì, un piccolo paesino molto vicino al meraviglioso golfo sardo di Orosei. I due però non avevano mai sperimentato un giro in barca per ammirare più da vicino la costa mozzafiato che caratterizza la zona.

Il desiderio della coppia di vedere dal mare la costa della Sardegna

Dunque la tenerissima coppia di anziani, Antonietta Cambone 83 anni e il marito Giuseppe Chessa di 90 anni, hanno finalmente realizzato il loro desiderio di vedere il bellissimo Golfo di Orosei in Sardegna.

Da sempre loro vivono in un piccolo paesino a pochi chilometri dal golfo, Galtellì, ma nella loro vita non avevano mai avuto il piacere di esplorare quelle bellezze naturali da vicino, attraverso una gita in barca.

Ad aiutarli a realizzare questo sogno è stato il nipote Giuseppe Chessa junior, il quale ha noleggiato l’imbarcazione che ha trasportato i nonni a Cala Luna.

Giusepper Chessa Junior ha spiegato a la Repubblica che ha dovuto aspettare un po’ prima di realizzare il sogno dei due vecchietti, data la loro età. Ma che una volta organizzato i due non erano più nella pelle.

In particolare nonna Antonietta, la quale è rimasta incantata dalle bellezze della sua terra, alla fine della gita.

Antonietta e Giuseppe: la bellissima coppia di Galtellì

La coppia di Galtellì ha compiuto da poco 60 anni di matrimonio. i due hanno ben 8 figli e 5 nipoti. Una grande e bella famiglia. I due anziani nonostante la loro età continuano a godersi le piccole gioie della vita.

Antonietta è solita coltivare un piccolo orto vicino alla loro abitazione, dedicarsi alla cucina e ora afferma che ora si sta preparando anche a vendere dolci e liquori, due delle sue più grandi passioni.

La donna afferma che con la volontà anche alla loro età si può fare di tutto. La gita in barca l’ha realmente impressionata e ora si è già prenotata per la prossima volta, in cui desidera arrivare fino ad Arbatax.

D’altronde cosa c’è di più bello di godersi la vecchiaia, non perdendo la gioia di vivere. La famosa frase che recita “nella vita non si smette mai di imparare” è vera e Antonietta e Giuseppe ne sono la prova.

I due all’età di 83 e 90 anni hanno riscoperto la bellezza della loro terra, rimanendone completamente affascinati. Nonostante vi abitano da 90 anni circa.

Questi due anziani devono essere un esempio per tutti. La vita è bella e va vissuta.