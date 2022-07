Juve, ora serve un vice-Vlahovic!

By

Dopo aver sistemato la difesa mettendo a segno il colpo Bremer, la Juventus lavora per portare alla Continassa un attaccante in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic. Allegri vorrebbe un terzo (clamoroso) ritorno di Alvaro Morata!



La storia infinita. Alvaro Morata potrebbe sbarcare a Torino per la terza volta in carriera ed indossare nuovamente la maglia della Juventus.

Tornato qualche settimana fa all’Atletico Madrid dopo la decisione bianconera di non riscattarlo per 35 milioni di euro, Morata potrebbe tornare alla Continassa con un nuovo prestito ma stavolta con obbligo di riscatto.

Non è un mistero ormai, ma Massimiliano Allegri stravede per il centravanti spagnolo e avrebbe chiesto alla propria dirigenza di provare a riportarlo alla Continassa per occupare il ruolo di vice Vlahovic nell’attacco bianconero.

Morata-Juve, si può fare!

Il classe ’92 da tempo ormai non rientra più negli schemi offensivi di mister Simeone e la dirigenza spagnola potrebbe decidere di salutare definitivamente il proprio attaccante venendo incontro alle volontà del calciatore e della Juventus.



Morata non ha mai nascosto il suo grande amore per i colori bianconeri, proprio recentemente prima del suo addio ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha manifestato tutto il suo affetto verso una piazza per lui speciale.

Alvaro ha casa a Torino, una moglie italiana e sotto la Mole si sente a casa. Allegri ha un rapporto speciale con il giocatore e proverà a convincerlo per un terzo clamoroso ritorno in maglia bianconera.

Inutile nascondersi, per il gioco del tecnico toscano Morata è l’attaccante ideale, duttile e capace di ricoprire tutti i ruoli del tridente garantendo sempre ottime prestazioni.

La Juventus proverà a trattare con i colchoneros ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore che potrebbe spingere per velocizzare la trattativa.

Arrivabene mette nel mirino Beto

Morata o no, la Juventus ha sicuramente bisogno di un attaccante per completare il proprio reparto offensivo e, nelle ultime ore, la dirigenza bianconera sta sondando il terreno con l’Udinese per Beto, attaccante rivelazione della scorsa Serie A.

Il numero 9 friulano potrebbe essere un colpo last minute per i bianconeri che prima proveranno a piazzare l’affare Morata.

Il 24enne ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai torinesi di assicurarsi un buon calciatore senza spendere grosse cifre.

Beto, a differenza dello spagnolo, è una prima punta vera, fisica e potente che non si adatterebbe a fare l’esterno ma sarebbe esclusivamente un’alternativa a Dusan Vlahovic.