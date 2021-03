Sardegna chiude alle seconde case: la linea dura di Solinas

Mentre l’Italia si tinge di rosso e arancione, a causa delle varianti che si diffondono rapidamente nel Paese, la Sardegna è l’unica zona bianca, con un Rt inferiore a 1 e un’incidenza di non più di 50 casi Covid ogni 100mila abitanti. I dati sono positivi, ma non cancellano la paura che le varianti del virus possano sbarcare sull’isola e provocare una nuova ondata di contagi. Questa la ragione che ha spinto il presidente Solinas ad adottare la linea dura: i proprietari di seconde case potranno entrare solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o con la certificazione di negatività al tampone, o di vaccinazione avvenuta.

Più controlli all’imbarco: saranno verificati i motivi del viaggio

L’ordinanza è stata firmata ieri in tarda serata ed entra in vigore oggi fino al prossimo 6 aprile. La decisione è stata presa sulla scia dell’esempio di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, che avevano subito emanato un provvedimento più restrittivo rispetto al decreto del governo. Il provvedimento firmato ieri da Solinas inasprisce anche i controlli all’arrivo. Gli armatori dovranno infatti assicurarsi che i passeggeri siano registrati all’app Sardegna Sicura e verificare che la documentazione che attesta i motivi per cui si viaggia sia valida. In assenza di tali requisiti, ai passeggeri sarà negato l’imbarco per la Sardegna.

Coinvolto anche il corpo forestale per controlli nelle aree rurali

Il presidente della Regione ha coinvolto anche il corpo forestale per supportare gli operatori di Ats nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vaccinazione o negatività al tampone molecolare o antigenico. I sindaci sono invece chiamati a vigilare sul rispetto dell’ordinanza relativa ai test obbligatori, monitorando la permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la polizia locale. Il Corpo forestale eseguirà i medesimi controllo nelle aree rurali e costiere.