Sapete qual è la città italiana con più abitanti? La maggior parte risiede qui

L’Italia è composta da 20 regioni e da ben 824 città. Ma sapete qual è la città italiana con più abitanti? Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di lei. La maggior parte delle persone abitano qui: scopriamo di quale stiamo parlando.

In Italia esistono più mille comuni e anche tanti dialetti. Ogni regione ha la propria tradizione, la propria cultura e la propria storia. É giusto confrontarsi ed essere a conoscenza dei numeri, ma non tutti sanno qual è la città italiana con più abitanti. Non ci crederete mai, ma si tratta proprio di questa città, erano in molti a credere che non fosse lei: tutti i dettagli.

Qual è la città italiana con più abitanti? Da non credere

Senza dubbio, l’Italia è uno dei Paesi più turistici al mondo. Il nostro patrimonio culturale è veramente ricco, infatti, è invidiato da tutto il mondo. Ogni città ha delle caratteristiche particolari e molto importanti a livello storico, culinario e culturale.

Ma sapete qual è la città italiana con più abitanti? Molti avranno pensato al capoluogo lombardo, ma non si tratta affatto di Milano, malgrado sia la capitale economica e commerciale per il settore della moda e del disegno industriale. Con i suoi 1.33 milioni di abitanti conquista il secondo posto.

Sotto di lei, c’è Napoli, che è popolata da 913.462 residenti. Ma chi si trova al primo posto? Molti credevano che si trattasse di Milano, ma non è affatto così. Si tratta di una delle più belle e affascinanti d’Italia, però, è anche la più caotica, non a caso è quella con più abitanti: scopriamo di quale si tratta, la risposta inaspettata.

La risposta

Quando vi capita di uscire di casa e trovarvi in fila ad aspettare al supermercato o all’ufficio postale, o in mezzo al traffico, avrete sicuramente desiderato di vivere in un posto isolato con meno persone possibili. Ma questo è un sogno quasi impossibile soprattutto se abitate in questa amata città italiana.

Stiamo parlando della capitale d’Italia, Roma. Ha il maggior numero di abitanti. Non ci crederete mai, ma ha 2.748.109, insomma, quasi 3 milioni di abitanti. Il comune di Roma ha una superficie di 1.285 km², infatti, è il più esteso d’Italia. Inoltre, ha un’altissima concentrazioni di beni culturali, architettonici e storici al mondo.

Addirittura, il centro storico di Roma ha conquistato il titolo di Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La capitale Italiana, non detiene solamente questo record, infatti, si trova al quarto posto delle città più popolate d’Europa, ovviamente, subito dopo Londra, Berlino e Madrid.

Roma è una città veramente grande, è impossibile visitarla completamente, infatti, se mettessimo insieme le città più importanti d’Italia, come Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Palermo, Catania e Napoli, riusciremo a creare una città grande quanto Roma.