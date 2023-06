Temptation Island 2023, quando inizia e quali sono le coppie di concorrenti

Il 26 giugno arriva la decima edizione di Temptation Island 2023, uno dei docu-reality più seguiti di Canale 5. Di seguito tutte le informazioni riguardanti questa nuova stagione.

La prima edizione del programma andò in onda nel 2005, con il nome di “Vero Amore”. Mentre nel 2018 e 2019 vi furono ben due edizioni che videro come concorrenti diverse coppie Vip.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2023

Arriva su Canale 5 la decima edizione di Temptation Island; questa andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno. Le accattivanti puntate potranno essere viste in qualsiasi momento in streaming su Mediaset Infinity e Witty Tv.

Sono inoltre state rivelate le sette coppie protagoniste di questa avventura, le quali si immergeranno in un profondo viaggio nei sentimenti.

Queste sono: Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Mirko e Perla, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Alessia e Davide e Gabriela e Giuseppe.

Ogni coppia ha un valido motivo che giustifica la partecipazione al programma.

Per esempio nella coppia Gabriela e Giuseppe, che stanno insieme da 7 anni, Gabriela ha chiesto di partecipare al programma in quanto ha scoperto che Giuseppe si è iscritto ad un sito d’incontri. Questo perché Giuseppe invece di utilizzare il proprio numero, ha usato per sbaglio, quello della fidanzata.

Gabriela, inoltre, pur di assecondare la gelosia del fidanzato, ha ingiustamente sacrificato famiglia e amici. Per loro Temptation Island sarà una bella sfida.

Questa e tante altre storie saranno analizzate all’interno del programma.

In cosa consiste il programma

Temptation Island è un reality condotto da Filippo Bisciglia, il quale ha avuto abbastanza successo. Questo probabilmente perché si tratta di un programma che stuzzica la curiosità degli spettatori, mettendo in scena gelosie e dinamiche di coppia.

Le coppie partecipanti sono normalmente comprese in un’età tra i 20 e i 35 anni. Le coppie non devono essere sposate e non devono avere figli in comune.

Queste metteranno alla prova il loro amore, passando 21 giorni in un’isola deserta all’interno di due villaggi separati, rispettivamente in compagnia di single tentatori e tentatrici.

Al termine di questi 21 giorni tutte le coppie saranno portate a fare un bilancio complessivo sul loro rapporto.