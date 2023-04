Dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna: arrivano un sacco di gioie

By

Dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna. In arrivo un sacco di gioie per loro. Ecco in che modo le stelle sono pronte a sorprendere i nati sotto queste costellazioni.

Tante sorprese e tante gioie in arrivo per pochi fortunati. Le stelle mostrano la loro clemenza proprio a loro. Dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna.

Ecco chi sono i fortunati dell’oroscopo: sorprese in arrivo per loro

Aprile è ormai arrivato e con esso iniziano anche le giornate calde e luminose che riscaldano persino i cuori più freddi. Proprio questo mese che preannuncia l’estate, sarà fortunato per alcuni.

In particolare, secondo l’oroscopo, dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna. Lo sappiamo benissimo. Non sempre ci svegliamo con il sorriso e non sempre affrontare le giornate è semplice, soprattutto se non iniziano col piede giusto.

Talvolta, l’influenza di alcuni pianeti, i passaggi di taluni corpi celesti o semplicemente la sfortuna, ci fanno sentire giù di morale o particolarmente suscettibili.

Problemi, imprevisti e ostacoli possono capitare a tutti. Certo, qualche volta ci viene da pensare che la Dea Bendata ce l’abbia proprio con noi, ma stai tranquillo che non è così.

Prima o poi tutti saliremo sulla Ruota della Fortuna e la vista dall’alto sarà strepitosa. Magari è già arrivato il tuo momento di salire sulla giostra della sorte. Potresti essere proprio tu il fortunato selezionato dalle stelle per accogliere gioie e sorprese.

Dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna, ecco quali

Da un po’ di tempo tutto nella tua vita sembra andare storto? Ti ritrovi a saltare ostacoli difficili e a fare i conti con tristezza e solitudine? Non temere, è solo una fase passeggera destinata ad esaurirsi presto.

La Luna Nuova continua ancora a far sentire la sua presenza in alcuni segni zodiacali mentre Venere capricciosa che entra in Pesci, si prepara a sorprendere i nati sotto queste costellazioni.

Continua a leggere per scoprire cosa le stelle hanno in serbo per te. Abbiamo infatti una notizia splendida da comunicarti: dal 24 aprile 3 segni saranno baciati dalla fortuna. Scopri se tra i fortunati ci sei anche tu.

Al primo posto della nostra classifica troviamo il segno dei Pesci. Gli amici nati sotto questa costellazione vengono fuori da un marzo terribile. Crisi personali e con il partner hanno messo in discussione ogni cosa, anche l’amore che sembrava eterno. La svolta però è vicina: aprile sarà il vostro mese. A partire da lunedì 24, aspettatevi tante belle novità, non soltanto in amore.

Se avete chiuso nelle settimane passate una storia che durava da anni, potrebbe esserci un ritorno di fiamma o addirittura un nuovo amore pronto già a sorprendervi. Anche quei piccoli problemi di salute che in questi mesi vi hanno fatto sentire giù di morale, si risolveranno.

Tutti i vostri problemi avranno una soluzione. La presenza di Venere che entra nel vostro segno non può che fare bene. Giornate memorabili vi attendono. Finalmente anche chi sta intorno a voi può tirare un sospiro di sollievo: il dolore, le ansie e le preoccupazioni degli ultimi giorni saranno solo un lontano ricordo.

Al secondo posto, tra i benedetti dalla Sorte, troviamo il segno del Toro. Che periodo splendido sta per iniziare per gli amici torelli che hanno vissuto settimane complicate e giorni pieni di insidie e ostacoli.

Non avete più ragione di temere niente e nessuno: il sole torna a splendere nella vostra vita e le sorprese che vi capiteranno a breve, vi faranno pensare a quanto siete fortunati.

Le ultime settimane sono state davvero difficili da affrontare. Ansia, stress e sensi di colpa hanno fatto riemergere scheletri dal passato che tanto dolore vi hanno fatto provare.

Iniziate ad essere più comprensivi e meno esigenti con gli altri e soprattutto con voi stessi. Tutti sbagliamo, siamo umani, ma riconoscere gli errori del passato è un modo per crescere e lasciarsi alle spalle dolori passati.

Sarete chiamati a fare una scelta importante. Non agite d’impulso ma ragionate bene prima di fare un passo che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita. Il mese di aprile saprà sorprendervi. A partire poi dal 24 del mese, novità inattese ma bellissime vi lasceranno senza parole. L’ultimo segno della nostra classifica è il Sagittario.

I nati sotto questa costellazione avranno nel mese di aprile la tanto attesa rivincita. Il mese che da poco si è concluso vi ha privato di forza e sorrisi, ma non temete, la svolta è vicina.

Dal 24 aprile preparatevi a rimanere a bocca aperta. La fortuna vi travolgerà in ogni settore. Potreste cambiare lavoro, avviare nuovi progetti professionali o addirittura ricevere una proposta di matrimonio. È arrivato il momento di voltare pagina.

I mesi passati sono stati difficili da vivere ma la Dea Bendata sa premiare chi aspetta e affronta gli ostacoli con coraggio. Iniziate ad avere più fiducia negli altri ma soprattutto in voi stessi. La rinascita sta per iniziare e soprattutto sarà bellissima.