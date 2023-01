Sanremo, annunciati gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

Annunciati gli ospiti presenti sulla nave Costa Smeralda al festival di Sanremo, l’ultimo confermato è stato Fedez.

Il cantante farà parte del parterre di ospiti del Festival della canzone italiana insieme ad altri due grandi rapper noti nella scena musicale italiana, ovvero Salmo e Gué Pequeno.

Il parterre di ospiti del festival di Sanremo 2023 continua a delinearsi, insieme a Gué Pequeno e Takagi & Ketra e a Salmo, sarà Fedez uno dei protagonisti della nave Costa Smeralda, palco sul mare del festival. Nel corso di ogni serata del festival della canzone italiana, un’artista canterà dal palco della nave da crociera, posizionata esattamente di fronte Sanremo, solo a pochi metri dal teatro Ariston. Fedez stesso ha annunciato la sua partecipazione tramite Instagram:

“La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di che cosa farò. non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta. Quindi potrebbe diventare una cosa simpatica o una cosa tipo 1 maggio…no scherzo, non lo farei mai. Simpatica, simpatica, chissà”