Capelli liscissimi a costo zero, il metodo giapponese più efficace della cheratina

Capelli liscissimi a costo zero: ecco quel metodo giapponese che funziona meglio della cheratina. Prova e vedrai che non abbandonerai più questa tecnica.



Anche i tuoi capelli sono indomabili e ingestibili? Se voi averli super lisci e a 0 euro, ecco il metodo giapponese che cambierà la tua vita. Preparati a dire per sempre addio alla cheratina e alla piastra.

Capelli, il bigliettino da visita di ogni donna

Donna fa rima con vanità. Sappiamo tutti quanto il genere femminile tenga particolarmente all’aspetto estetico. I capelli, in particolare, sono il bigliettino da visita di tutte le donne di ogni età.

A tante piace giocare con il proprio aspetto, soprattutto con la capigliatura. C’è chi adora cambiare colore frequentemente, chi ama provare tagli sbarazzini e talvolta audaci e chi invece preferisce continuare a mantenere uno stile, anche per quanto riguarda la chioma, classico, con un taglio regolare o una leggera scalatura.

Indipendentemente dal modo in cui si decide di portare i capelli, ciò che conta è la loro cura. Gestire la chioma non è semplice, soprattutto se riccia. Da sempre funziona in questo modo: chi ha i capelli mossi, ondulati o ricciolini, vorrebbe essere liscia.

Di contro, chi è super liscia, vorrebbe invece avere la chioma di una leonessa. In ogni caso, che tu abbia i capelli lisci o ricci, prendertene cura sarà il primo passo per avere una capigliatura impeccabile, sana e perfetta.

Mantenere il liscio non è semplice come si può pensare. Talvolta, e soprattutto in presenza di umidità, anche i capelli più fini e lisci finiscono per diventare gonfi e ingestibili. Se sei stanca di ricorrere alla cheratina per avere una lisciatura perfetta, abbiamo oggi la soluzione che fa al caso tuo.

Conosci il metodo giapponese per avere i capelli super lisci e a costo zero? Ti garantiamo che rimarrai a bocca aperta. La piastra sarà solo un lontano ricordo.

Il metodo giapponese per avere una chioma liscissima

Hai i capelli ricci e fai sempre ricorso alla cheratina per avere una lisciatura perfetta? Oppure ce li hai super lisci di natura ma ti riesce difficile gestirli? No problem! Oggi ti sveliamo un trucchetto che ti consentirà di avere capelli lisci, perfetti e a costo zero.

Conosci il metodo giapponese della lisciatura? Siamo sicuri che se lo proverai, non tornerai più indietro. Devi realizzare una maschera casalinga per il quale ti serviranno solo due ingredienti, ovvero, i semi di lino e l’amido di mais.

Curiosa di scoprire come devi utilizzare questi due prodotti? Continua a leggere, ti spieghiamo passo passo in che modo dovrai confezionare il tuo shampoo lisciante. La prima cosa da fare è unire in una casseruola 300 ml di acqua e 3 cucchiai di semi di lino.

Mescola il tutto e lascia riposare il composto per 10 minuti, dopodiché, metti la casseruola sul fuoco e falla scaldare a fuoco basso per altri 10 minuti. Mescola di tanto in tanto. Porta a ebollizione e spegni il fuoco. Lascia raffreddare il composto: vedrai che si verrà a creare una sorta di gel.

Questo composto gelatinoso con tanto di semi, lo riverserai in una scodella ricoperta da una retina o un collant trasparente. Per la seconda parte della ricetta, avrai bisogno invece dell’amido di mais.

Te ne occorrono due cucchiai da versare in una casseruola a cui aggiungerai 150 ml di acqua. Gira con un cucchiaio di legno il composto che porterai ad ebollizione. Una volta fatto questo passaggio, lascia raffreddare il tutto: vedrai che anche in questo caso si sarà creato un gel, una cremina di colore bianco.

Che cosa dovrai fare a questo punto? Solo versare in un contenitore il gel bianco che si sarà venuto a creare ( a cui aggiungerai un cucchiaio di olio di cocco) e unire 3 cucchiai di gel di semi di lino precedentemente realizzato.

Frulla il composto in un mixer, otterrai una crema densa. Ecco fatto, la tua miscela è pronta. Applicala sui capelli asciutti che coprirai poi con una pellicola trasparente, e lascia la capigliatura con il composto in posa per 1-2 ore, poi risciacqua come se volessi fare un normale shampoo utilizzando i tuoi prodotti usuali. La magia è fatta: i tuoi capelli diventeranno lisci come non mai, semplicemente con spazzola e phon.