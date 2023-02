By

Continua a far parlare Rosa Chemical, cantante in gara a Sanremo 2023, e in particolare il suo bacio con Fedez sul palco dell’Ariston. Ora, un’associazione Pro Vita presenta un’esposto contro di lui. Cosa è successo.

Sembrava finito Sanremo 2023, con la sua finale lo scorso 11 febbraio, ma la sua scia continua a sentirsi, o meglio quella di alcuni episodi in particolare.

La più grande polemica nata quest’anno è quella in merito al bacio tra Rosa Chemical e Fedez, durante la sera della finale. Una cosa che, a quanto pare, è diventato momento di scandalo per alcune persone in questo Paese. Cosa sta succedendo.

Il caso Rosa Chemical: un’associazione Pro Vita lo accusa di atti osceni

Probabilmente, la situazione sta un po’ sfuggendo di mano: il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sta facendo parlare in tanti, si può dire sia l’argomento di questi giorni.

Un bacio che ha portato discordia all’interno di questo Paese, tanto da scomodare anche un’associazione Pro Vita e l’ex ministro con delega alla famiglia Carlo Giovanardi.

Proprio in queste ore, dichiarano di aver denunciato sia Rosa Chemical sia Fedez per atti osceni in luogo pubblico.

Lo fanno con una dichiarazione congiunta, in cui si legge:

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale.”

Si parla, poi, di una petizione che avrebbe raccolto oltre 37mila firme contro il gesto fatto a Sanremo dai due cantanti. La polemica prosegue senza sosta, ma cosa dicono i due artisti?

Rosa Chemical: “Questa storia è stata ingigantita”

In questi giorni dopo la finale di Sanremo 2023, Fedez è in silenzio stampa, cosa che sta facendo molto parlare (forse perché non c’è di meglio a cui pensare).

Rosa Chemical, invece, si è esposto più volte sulla vicenda, non ultimo nell’intervista rilasciata a Repubblica, in cui il cantante di Made in Italy afferma che secondo lui la storia è stata ingigantita più del dovuto.

Insomma, per l’artista la questione è molto meno di quello che si pensa in giro, ma chissà ora dopo questa denuncia cosa accadrà.

Ovviamente, Rosa Chemical si aspettava le polemiche sulla sua performance, sulla sua canzone “scorretta”, anche se afferma di non avere nessuna intenzione politica quando scrive e canta, vuole solo essere libero di esprimersi.

Poi, sempre a Repubblica, manda un messaggio chiaro ai politici e dice:

“Se i politici non vogliono sapere quello che succede e non sono curiosi, come pensano di capire la società?”

Chiaro, conciso, dritto al punto.