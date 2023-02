Meloni non andrà alla conferenza di Monaco sulla sicurezza

La presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, sabato non sarà alla 59esima conferenza per la sicurezza che si apre venerdì e proseguirà fino a domenica. La risposta era attesa per oggi, e oggi è arrivata. Domani, per altro, la leader di Fratelli d’Italia – che ha cancellato gli impegni in agenda a causa di uno stato influenzale dal 13 febbraio – non incontrerà neanche la presidentessa del Parlamento europea, Roberta Metsola, prevista per le 11:30 a Palazzo Chigi.

La premier, hanno rivelato fonti di governo, presiederà il Consiglio dei ministri previsto per oggi direttamente da casa. Mentre tra i prossimi impegni internazionali annullati da Meloni, ancora influenzata secondo quanto emerge, c’è anche il viaggio in India delle prossime settimane. Nessun intoppo, al momento, per la missione in Ucraina in cui la leader di Fratelli d’Italia andrà prima del 24 febbraio, ovvero l’anniversario dell’invasione della Russia nel Paese di Volodymyr Zelensky.

La presidentessa Meloni annulla ancora i suoi impegni: sabato non sarà alla conferenza di Monaco

Per la terza volta da quando è diventata l’inquilina numero uno di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni resta ferma un giro. O meglio: annulla tutti i suoi impegni per problemi influenzali, o così pare. Sabato, è stato confermato oggi, ultimo giorno utile, la leader di Fratelli d’Italia non andrà alla conferenza di Monaco per la sicurezza, domani non incontrerà, proprio nella sua sede, la presidentessa del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prevista per le 11:30, e oggi presiederà il Consiglio dei ministri direttamente da casa.