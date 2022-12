Sanremo 2023, spunta già il presunto vincitore: chi alzerà la coppa all’Ariston

Si, è vero, dicembre è il periodo in cui tutto è incentrato sulle festività natalizie e sull’arrivo del nuovo anno. In questo periodo, però, si iniziano anche già a diffondere le prime indiscrezioni inerenti al Festival di Sanremo. Ed ecco quali sono le prime voci che, da alcuni giorni a questa parte, hanno iniziato a circolare circa il potenziale vincitore di Sanremo 2023.

Se ci soffermassimo a pensare a un programma televisivo in grado di rappresentare il nostro paese, la scelta ricadrebbe, senza dubbio, sul Festival di Sanremo. Tale manifestazione, è un tributo non solo alla musica italiana, ma al “made in Italy” in generale, alla nostra cultura, alla nostra arte e a tutto ciò che, agli occhi del mondo, ci rende ineguagliabili.

La prima messa in onda della kermesse risale all’anno 1951, e ciò vuol dire che quella che si terrà da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 sarà la settantatreesima edizione. Trascorreremo cinque serate, dunque, in compagnia di grandi artisti che, con le loro voci, porteranno in scena la propria musica con la speranza di aggiudicarsi la vittoria.

Il conduttore e direttore artistico della manifestazione sarà, per il quarto anno consecutivo, Amadeus il quale, di recente, ha già annunciato non solo i nomi di coloro i quali lo affiancheranno nella conduzione, ma anche quali saranno gli artisti in gara. E con le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo, ovviamente, sono arrivate anche le prime ipotesi inerenti al papabile vincitore.

“Sanremo 2023”: Co-conduttori e artisti in gara

Il Festival di Sanremo è una grande manifestazione e, in quanto tale, è tanto amata quanto criticata. C’è una cosa, però, alla quale nessuno riesce a sfuggire, ovvero, la curiosità di scoprire i nomi delle celebrità che parteciperanno al grande evento. Nel corso una recente puntata di VivaRai2, Amadeus ha annunciato che una delle co-conduttrici sarà la giornalista Francesca Fagnani.

Come è già noto da tempo, invece, ad affiancare il conduttore nel corso della prima e dell’ultima serata sarà Chiara Ferragni; Gianni Morandi, invece, sarà presente durante tutta la settimana.

I cantanti in gara sono stati annunciati, sempre da Amadeus, domenica 4 dicembre, nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1. Il conduttore, successivamente, ha pubblicato la lista completa dei “Big” di Sanremo 2023 anche sul suo account Instagram ufficiale.

A esibirsi sul celebre palco del teatro Ariston in occasione del settantatreesimo Festival di Sanremo saranno i seguenti artisti: Giorgia, Anna Oxa, Lazza, Articolo 31, Elodie, Tananai, Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino, Ariete, LDA, Madame, Modà, Mara Sattei, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Leo Gassman, I cugini di campagna, Coma_Cose, Mr. Rain, Levante, Ultimo e Marco Mengoni.

Poco dopo la pubblicazione dei nomi dei cantanti in gara, gli esperti di Sisal si sono già lasciati andare a un pronostico sul potenziale vincitore.

Le prime ipotesi sul vincitore del “Festival”

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, ma ciò non impedisce di iniziare a fantasticare su colui o colei che potrebbe aggiudicarsi la vittoria della prestigiosa kermesse canora.

Secondo il pronostico realizzato dagli esperti Sisal, a trionfare sul palco dell’Ariston, il prossimo anno, potrebbe essere il giovane Ultimo.

L’unica cosa che ci resta da fare è aspettare e, a tempo debito, seguire tutte le serata di Sanremo 2023. Solo allora sapremo con certezza chi, tra gli artisti in gara, solleverà l’ambito trofeo.