C’è un cane in questa foto ma solo le menti più brillanti lo vedono: dove sta?

Nella foto è presente un cane ma solo in pochi riescono ad individuarlo dopo pochi secondi. Ecco dov’è nascosto.

Con l’avvento dei social, molti di noi passano del tempo a svolgere dei giochi su queste piattaforme e a cercare di risolvere veri e propri rompicapo che possono trovare sulle bacheche dei propri amici.

Alcune pagine, mettono a disposizione dell’utente, veri e propri enigmi da risolvere e sono specializzati in questo, con degli indovinelli che fanno passare del tempo a dover fare un ragionamento per trovare la soluzione.

Cane: ecco dove si nasconde in foto

Tutti questi sono dei giochi di logica e molte volte vengono utilizzati anche per dei test psicologici nei concorsi e nei colloqui di lavoro, per testare la capacità di ragionamento dell’individuo sottoposto ad esame.

Molte volte, però, ci troviamo davanti a dei test che non sono verbali e non hanno nulla di scritto ma che vedono la presenza di un’immagine e ci si chiede di individuare qualcosa all’interno della foto mostrata.

Per via di alcuni effetti ottici, la foto in questione nasconde qualcosa che di primo acchito non riesce ad essere visualizzato e viene individuata solo in un secondo momento quando qualcuno ci da un aiuto.

Soltanto il 3% delle persone riesce a individuare a primo colpo cosa si nasconde in un’immagine, come accade per la foto in questione che mostra una panchina all’interno di un parco.

Quello che però non tutti notano è la presenza di un cane. Questo accade perché la nostra mente riesce a mimetizzare i colori e le forme dando vita a qualcosa di diverso che può confondersi con l’ambiente.

Pertanto si ha una visione diversa della realtà e si percepisce qualcosa che esiste ma in maniera diversa o a volte addirittura che non esiste e in questo caso si parla di illusioni ottiche.

Dove si trova l’amico a quattro zampe?

Il sistema visivo, modifica quello che si sta guardando, grazie anche ad un background pregresso di conoscenza e di quello che si è notato e solo in un secondo momento ci si accorge di star percependo qualcosa di sbagliato.

Nella foto in questione, infatti, non tutti riescono ad individuare il cane presente. L’animaletto in questione è un cane, di razza carlino, che è in posa con la lingua da fuori seduto dietro la panchina.

Il cagnolino, viene nascosto dalla maniglia della panchina e si può notare il suo musetto dall’interno del buco di questa e si può anche vedere un po’ della sua silhouette e del suo manto beige.

Una volta individuato, sarà quasi impossibile non vederlo successivamente, in quanto la nostra mente ha individuato la sua presenza e quindi ha memorizzato la sua posizione e l’illusione ottica sarà svanita.

Oltre questa foto, ce ne sono altre in giro sul web che mettono alla prova la mente dell’essere umano sottoponendolo a determinati giochi intellettivi per sviluppare il proprio intelletto e aiutarlo ad allenarlo.

Infatti, sebbene divertente e semplici, questi test servono anche a far si che aumenti la nostra percezione e capacità di logica senza bisogno di stare con il naso sui libri ma sperimentando questi metodi psicologici.