Sanremo 2023, i look della terza serata del festival

Ieri, giovedì 9 febbraio, è andata in onda la terza serata del festival di Sanremo. Si sono esibiti i 28 artisti in gara, molte delle loro canzoni iniziano a essere familiari; la co-conduttrice è stata Paola Egonu, pallavolista italiana, classe 1998, ha portato un monologo in cui ha raccontato di essere stata accusata di vittimismo solo per aver mostrato le sue debolezze.

Una serata, come sempre, della buona musica, che non può mai mancare al teatro dell’Ariston ma anche di qualche screzio tra la giovane Madame e l’intramontabile Anna Oxa e del rock dei Maneskin, ospiti della kermesse, i quali sono stati consacrati cittadini della città dei fiori.

I look eleganti della terza serata di Sanremo

Come di consueto, anche per oggi, iniziamo nel commentare gli outfit che più hanno colpito in questa terza serata sanremese. Iniziamo con la più giovane delle co-conduttrici, Paola Egonu, la quale ha dimostrato di avere eleganza ma soprattutto ha colpito il pubblico per la sua bellezza interiore: ha deciso di debuttare con degli abiti firmati Armani, il primo di questi color panna tanto da sembrare una Dea dell’Olimpo.

Impeccabili, come sempre Amadeus e Morandi, anche se quest’ultimo nel suo secondo cambio ha indossato un completo rosso e sul web non sono mancati i meme, ironizzando sulla figura del Gabibbo.

Giorgia, a differenza della serata precedente, ha portato al teatro dell’Ariston la sua vera eleganza con un abito nero, semplice ma perfetto. Total black anche per Sara Mattei ed Elodie, sfoggiando degli outfit audaci e di tendenza.

Gli altri outfit

Quella di ieri è stata una lunga serata poiché ha visto sul palco tutti gli artisti in gara, quindi si è potuto osservare tanti loro outfit, ormai tanto attesi.

Paola e Chiara hanno detto no ai brillantini della serata precedente ma hanno detto si al vestito a rete; i Cugini di campagna nel classico loro stile che più li rappresenta con strass che illuminavano tutto il teatro; gli Articolo 31 dal bianco tenue e angelico sono passati a un total red accattivante e diabolico.

Le due rivali della serata, Anna Oxa e Madame, in fatto di moda hanno dimostrato di avere gusti completamente diversi, sarà sicuramente la differenza di età.

Braccia scoperte per il favorito Marco Mengoni, protagonista ieri sera di una standing ovation e Leo Gassmann che, invece, ha deciso di presentarsi direttamente in canottiera. Un look decisamente diverso e più adatto per l’occasione quello indossato da Ultimo.

Non ci resta che aspettare la quarta e penultima serata, quella dei duetti, per attenzionare altri look sanremesi, sempre all’occhio del ciclone.