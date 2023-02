Busta paga ridotta a febbraio: bruttissime notizie in arrivo per questi lavoratori italiani

Per questi lavoratori non ci sono buone notizie, perché a febbraio avranno una busta paga ridotta per queste motivazioni.

Nonostante il Governo Meloni abbia messo l’accento su numerosi strumenti a disposizione, ci sono categoria che non avranno delle buone notizie nel mese di febbraio. Facendo un piccolo passo indietro, ci sono stati degli adeguamenti particolari che portano gli stipendi a quote maggiori per il nuovo mese in corso. Tuttavia, non sarà così per tutti e alcuni dipendenti faranno i conti con una riduzione della busta paga: ma quali sono le motivazioni e i calcoli che sono stati fatti?

Stipendi di febbraio, quali sono le novità?

Oltre alle pensioni, anche gli stipendi sono uno degli argomenti sotto la lente di ingrandimento. La prestazione lavorativa di ogni dipendente o collaboratore viene confermata tramite busta paga, con l’importo dedicato a fine mese che rispecchia la mansione svolta e altri fattori di tipo burocratico.

La busta paga è anche da considerarsi un documento informativo che definisce la situazione di un soggetto, come lavoratore dipendente o altro. Nel complesso, ci sono degli impiegati che percepiranno dei soldi in meno dal mese di febbraio: non ci sono buone notizie.

Chi avrà una riduzione di stipendio a febbraio

Le pensioni e gli stipendi ogni anno subiscono una rivalutazione di carattere legale, con una necessità da parte del Governo di riequilibrare completamente gli importi in base al caro vita e i dati Istat. Le condizioni di crisi che si sono registrate nel 2022 hanno portato a rivalutazioni ricche, anche se per alcuni dipendenti non ci saranno questi aumenti sperati.

Il 2023 è un anno in corso con cambiamenti di ogni tipo, infatti il Governo Meloni ha confermato quando preventivato con il taglio del cuneo fiscale. Questo strumento è studiato per ridurre le tasse ai datori di lavoro, aumentando così lo stipendio ai vari collaboratori interni ed esterni. Gli aumenti vengono sempre calcolati in base al reddito e altri fattori determinanti.

Il taglio del cuneo fiscale è stato messo sul tavolo e riguarda i nuclei che non superano i 35.000 euro di reddito, con stipendi sino a 2.692 euro (percentuale al 2%). Mentre per tutto coloro che presentano un reddito sino a 25.000 euro ci sarà una percentuale del 3% con stipendi che non superano 1.923 euro.

Non ci sono aumenti per i soggetti dipendenti che registrano un guadagno di 35mila euro in più all’anno.

Per tutti gli altri, il taglio del cuneo fiscale consente di intascare sino a 15 euro in più al mese da tradurre poi in annualità. È quindi una bella notizia per un certo numero di dipendenti, mentre non lo è se si ha un reddito maggiore a 35.000 euro.

Cambieranno le cose nel 2024? Non è dato saperlo al momento, perché comunque ci potrebbero essere delle finestre relative agli aumenti di stipendio anche per queste categorie.