Sanremo 2023, cosa c’è di vero della lite dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame?

By

Si narra che due artista abbiano litigato pesantemente dietro le quinte di Sanremo. Ma si tratta davvero di Anna Oxa e Madame?

Anna Oxa ha litigato con Madame (pesantemente)? Alcuni dicono così, ma la verità potrebbe essere ben diversa.

Sanremo: Anna Oxa ha litigato con Madame?

Anna Oxa ha litigato con Madame dietro le quinte di Sanremo? Sicuramente la prima artista è conosciuta anche per il suo carattere fumantino, per il suo essere una che non le manda a dire insomma. Ma questa volta le accuse a suo carico sarebbero davvero pesantissime.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano, esperta di gossip, sui suoi social – precisamente sulle sue storie su Instagram – ha lanciato un’indiscrezione: “dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big”. Non ha poi voluto rivelare i nomi l’artefice di questa notizia, ma ha rivelato le iniziali: “A. e M.”.

Da lì, moltissimi giornali hanno cercato di avere news in merito: ad esempio, la redazione di Fanpage.it ha cercato di chiedere informazioni dettagliate alla sala stampa di Sanremo, ma pochissime notizie sarebbero trapelate. L’unica cosa che è emersa è che le protagoniste della lite sarebbero state due donne.

il punto è che non mi interessa manco sapere se è vero anzi non ditecelo lasciatecelo credere per sempre #sanremo2023 pic.twitter.com/GqSZ1vepht — martola__ (@martola__) February 9, 2023

Sono stati poi i social a rivelare maggiori informazioni: le due artiste sarebbero Madame e Anna Oxa. Attenzione però: nulla è come sembra come sempre.

Ecco quindi cosa sappiamo fino ad ora sulla lite (con annesse smentite da parte dell’ormai celebre Oxarte).

Ecco cosa sarebbe accaduto

Cos’è accaduto davvero dietro le quinte di Sanremo tra Madame e Anna Oxa? Sempre FanPage.it ha poi fatto sapere che fonti vicine alla prima avrebbero dichiarato che lei “rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”.

Altre fonti – vicine questa volta alla Oxa – hanno invece affermato che in realtà le due artiste non si sarebbero mai incontrate e che comunque questa sera la sua esibizione è prevista tardi e quindi arriverà all’Ariston intorno alle 00:40, quindi sarebbe stato impossibile che si fosse verificata questa lite.

Prontamente poi è arrivata la smentita ufficiale da parte di Oxarte, l’uffici stampa della Oxa, che ha scritto: “Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti di Anna Oxa. Presenti le forze dell’ordine: anche loro sono senza parole”. Dov’è la verità? Lo scopriremo presto di sicuro.