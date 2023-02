Sanremo 2023: al via la seconda serata del Festival

Stasera, 8 febbraio, andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni lascerà il suo posto a Francesca Fagnani, che staserà mostrerà a tutti che “Belva” è in grado di essere sul palco dell’Ariston, mentre ovviamente ci saranno accanto a lei gli onnipresenti Amadeus e Gianni Morandi. Stasera si esibiranno gli altri 14 artisti in gara e cioè (in ordine di apparizione): Will, i Modà, SetHu, gli Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA – Se poi domani, Paola e Chiara. Nel corso della serata Morandi si esibirà insieme a due ospiti, Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi e arriveranno sul palco dell’Ariston i Black Eyed Peas, Francesco Arca, che presenterà la nuova fiction Resta con me e Angelo Duro. Sulla nave da crociera, invece, ci sarà Fedez, proprio a 24 ore di distanza dal debutto della moglie, Chiara Ferragni, come co-conduttrice. La serata, insomma, si preannuncia un ritorno agli anni ’90.

ORE 20:44 – Inizia ufficialmente la seconda puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aprire le danze ancora una volta è Amadeus, il padrone di casa, che inizia ringraziando il pubblico per l’enorme partecipazione di ieri sera e, soprattutto, il team che lavora dietro le quinte incessantemente.

ORE 20:34 – Inizia il Prima Festival condotto da Andrea Delogu, che dà la parola a Jody Cecchetto e poi agli Autogol e poi anticipa quali saranno gli ospiti: Francesco Arca e Angelo Duro. Successivamente dà la parola a Roberta Capua, a cui chiede qual è il suo preferito in gara (sono Giorgia e Mengoni). La Delogu poi annuncia l’arrivo anche di Francesco Renga e Nek e poi dà nuovamente la parola a Jody Cecchetto, che intervista Madame e le chiede di raccontare il suo brano. Tornano gli Autogol, che intervistano gli Articolo 31, finalmente di nuovo insieme. Il collegamento si chiude con i 5 – la Delogu, gli Autogol e Jody Cecchetto – che ballano sulle note di I Want It That Way dei Backstreet Boys.

L’ordine dei 14 artisti in gara a Sanremo

La seconda serata di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo si aprirà con Will e si chiuderà con Paola e Chiara. Alla fine, come è accaduto anche ieri sera, ci sarà una classifica parziale che, sommata a quella di ieri, darà vita a una prima generale.