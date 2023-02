Come piegare gli asciugamani senza stirare: il metodo giapponese usato in lavanderia

Grazie a questo metodo giapponese potremo piegare i nostri asciugamani senza doverli stirare. Ecco come fare.

Quando laviamo i nostri indumenti e la nostra biancheria tendiamo a far in modo che questa il primo possibile sia pronta per poter essere utilizzata e quindi o la mettiamo in asciugatrice o all’aria affinché il sole e il vento l’asciughi.

Una volta che avremo ritirato i panni asciutti, li riponiamo negli appositi cassetti o nei nostri armadi ma non tutti questi possono essere riposti così come sono stati ritirati anzi, la maggior parte necessitano di essere stirati.

Asciugamani: ecco come renderli perfetti senza stirarli grazie al metodo Giapponese

Questo accade, perché, durante il lavaggio in lavatrice e quindi con l’azione della centrifuga e con il peso dell’acqua questi tendono a muoversi e a far formare delle pieghe che sono antiestetiche.

Infatti, si consiglia spesso di evitare di accorpare molti indumenti in lavatrice affinché queste pieghe si formino di meno e non aumentino appunto con il lavaggio uno sull’altro, come speso avviene.

Quindi, per far si che queste pieghe vengano eliminate ricorriamo al ferro da stiro che secondo varie indagini da noia a molte casalinghe e il momento dello stiro è visto come uno dei più noiosi.

Tra le faccende domestiche che più non vanno giù, lo stirare è ai primi posti e spesso tendiamo ad accorpare file di robe asciutte e rimandare questo metodo il più lontano possibile.

Come procedere affinché abbiamo del bucato perfetto senza pieghe

Però, arriva il momento in cui questa operazione dev’essere fatta sia per via di un evento o per via del fatto che vogliamo utilizzare il capo d’abbigliamento da stirare, e sia per l’arrivo di alcuni ospiti in casa.

Infatti, quando abbiamo degli invitati, diamo loro degli asciugamani e questi vanno stirati per far si che il nostro ospite si trovi a suo agio, e non tutti sanno che esiste un metodo per evitare di stirare gli asciugamani.

Direttamente dal Giappone, le casalinghe ci consigliano di prendere il nostro asciugamano e fare una piega di tre quarti della dimensione di esso dal lato destro e poi rigirarlo lasciando la piega all’interno.

Una volta fatto questo si piega il panno in due e con il lembo interno di inserire quello esterno creando una specie di tasca, questo per quanto riguarda l’asciugamano grande per gli ospiti.

Per quello piccolo, invece, andremo ad arrotolare prima una parte esterna e poi una interna in modo che si possa inserire nel portasciugamani e rendere graziosa la sua vista, evitando anche che si possano vedere delle pieghe.

Se invece non vogliamo dare queste forme, basta prendere l’asciugamano e piegarlo nel miglior modo possibile in modo simmetrico e spianarlo con le mani e dopo su di questo andare a mettere altri indumenti in modo che le pieghe si schiaccino da se.

Così, vedremo come, senza aver utilizzato il ferro da stiro, gli asciugamani saranno perfettamente lisci senza alcun segno e questo metodo è usato anche per altri indumenti come t-shirt estive e lenzuola.