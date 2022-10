By

Morto Luca Dello Strologo, il medico esperto in trapianti che, con la sua lunga attività al servizio dei pazienti presso il Bambino Gesù, ha aiutato centinaia di bimbi a rinascere dopo la malattia.

La notizia della morte del noto e stimato medico, nefrologo esperto in trapianti del rene al Bambino Gesù di Roma, è arrivata poche ore fa. Grande il cordoglio di colleghi, pazienti e famiglie che, in 30 anni, hanno potuto ricevere assistenza grazie alla sua esperienza e alla sua sensibilità.

Addio a Luca Dello Strologo, il medico dei trapianti del Bambino Gesù

L’annuncio della scomparsa dell’affermato medico, noto in tutta Italia e da anni in servizio al Bambino Gesù di Roma, è stato dato via Twitter dallo stesso ospedale pediatrico della Capitale.

Esperto nefrologo, si è spento dopo una lunga battaglia contro una malattia e, come sottolineato dalla struttura romana, dopo aver accompagnato al trapianto 499 pazienti tra bambini e ragazzi.

Il messaggio dei colleghi

In una breve nota, i colleghi del Bambino Gesù hanno ricordato l’esempio di Luca Dello Strologo, amato per la sua esperienza e per la sua incessante dedizione alla professione.

Con lui è nato 30 anni fa nel nostro Ospedale il Programma di Trapianto di Rene. Grazie per la tua umanità, competenza e dedizione, fino agli ultimi giorni

Il messaggio è stato pubblicato sui canali social dell’ospedale pediatrico e ha commosso moltissimi utenti.

Tanti i piccoli che ha aiutato nel corso della sua lunga attività, condotta fino all’ultimo con grande passione e sensibilità.

Le parole della mamma di Teodora, piccola paziente salvata dal dottore

Con la notizia della morte di Luca Dello Strologo, tra i tanti messaggi di cordoglio e le testimonianze della sua professionalità esemplare è emersa quella della madre di una piccola paziente, Teodora, trapiantata proprio dal professore del Bambino Gesù.

La donna, rivolgendo un tenero pensiero d’addio al medico, ha ricordato come pochi giorni fa, consapevole delle sue condizioni, il dottore le avesse inviato un messaggio per salutare la bimba:

Io sono credente, sono arrivato alla fine della corsa, ma sono sicuro che ci rivedremo con Teodora in un altro luogo

Parole, quelle della mamma della piccola paziente di Luca Dello Strologo, che sintetizzano quanto del suo esempio e del suo aiuto per gli altri rimarrà impresso nella mente e nel cuore di molti.

Una grande perdita per la medicina e per i pazienti che hanno incrociato la sua strada nel corso degli anni, questo il sentimento che trapela dalle testimonianze di affetto e commozione delle ultime ore.