Un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco questa mattina sulle strade di Reggio Emilia causando 4 giovani feriti in maniera lieve.

L’incidente è avvenuto alle prime ore dell’alba e ancora sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo e in seguito, le fiamme che lo hanno divorato.

Incidente con incendio a Reggio Emilia

Nuovo incidente sulle nostre strade, stavolta sono rimasti coinvolti 4 giovani ragazzi che si trovavano all’interno di un veicolo che ha preso fuoco dopo essersi ribaltato.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia e la vettura stava viaggiando in via Bosco, verso Casalgrande.

All’interno c’erano 4 giovani, rimasti tutti feriti: la conducente originaria di Albinea, una seconda ragazza di Bibbiano, una di Scandiano e un quarto giovane.

Tutti hanno 24 anni e sono stati trasportati presso l’ospedale più vicino per essere curati dai forti traumi causati dall’impatto e dalle lievi ustioni riportate in varie parti del corpo.

La dinamica e i soccorsi

Sulla dinamica dell’incidente cercano di fare luce i Carabinieri di zona, che sono giunti subito sul luogo con diverse auto per mettere l’area in sicurezza e organizzare il trasporto dei feriti in ospedale.

Terribile la scena che si sono trovati di fronte gli agenti: la Polo dove viaggiavano i 4 ragazzi si era ribaltata e stava andando a fuoco, così gli agenti hanno chiesto l’intervento dei pompieri per spegnere il rogo e quello dei soccorritori sanitari per salvare gli occupanti.

Fortunatamente l’incendio era appena divampato e gli sfortunati protagonisti di questa vicenda sono stati tratti in salvo facilmente e ora sono ricoverati in diverse strutture per trattare traumi e ustioni.

Tuttavia i medici hanno riferito che non sono in pericolo di vita e si riprenderanno presto anche se ovviamente lo shock rimarrà per sempre impresso nelle loro menti.

Appena potranno ascoltarti, i Carabinieri della stazione di Albinea chiederanno la loro versione dei fatti. Per ora, stando a quanto emerso, la Polo procedeva verso Casalgrande quando a un certo punto ha urtato un’isola stradale e si è ribaltata.

Ha terminato la corsa in un parcheggio poco distante e gli occupanti si sono allontanati proprio mentre prendeva fuoco anche se in una condizione così traumatica non è stato facile per loro fare le cose in fretta, infatti hanno riportato lievi ferite.

Le fiamme sono state domate con successo dai Vigili del Fuoco ma hanno completamente distrutto la vettora e anche provocato danni a un’altra auto posteggiata nelle vicinanze, una Fiat 500 appartenente a un residente del luogo.

Una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore ma miracolosamente sono tutti sani e salvi.