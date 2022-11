Gli ultimi istanti di vita di Saman

La sera in cui Saman è stata uccisa, i genitori l’avrebbero attirata in una trappola. A quel punto, dopo l’ennesima lite per quel ‘no’ che Saman non era disposta a tramutare in un ‘sì’, la 18enne sarebbe stata assassinata e poi il suo corpo sarebbe stato nascosto due metri sottoterra per evitare che qualcuno lo trovasse. La denuncia della sua scomparsa è arrivata solo diversi giorni dopo, quando i suoi genitori avevano già progettato la loro fuga in Pakistan.

In un’intercettazione registrata nei mesi scorsi nel carcere di Reggio Emilia, in cui si trovano – in regime di detenzione – Ikram Ijaz e lo zio Danish, i due avrebbero raccontato gli ultimi istanti di vita della ragazza, non sapendo di essere ascoltati.

“Io la tenevo ferma per le gambe, mentre Danish e Nomanhulaq la soffocavano.”

è il racconto choc di Ijaz.

L’orrore degli ultimi istanti di vita di Saman è stato confermato anche dal fratello minore, che ha raccontato agli inquirenti:

“Urlava disperata, le hanno tappato la bocca”.

Al momento, l’adolescente si trova in una struttura protetta, mentre si aspetta l’estradizione di Shabbar Abbas, padre di Saman, arrestato in Pakistan qualche giorno fa con l’accusa di frode. È ancora ricercata invece la madre della ragazza, che lo scorso maggio è fuggita nel Paese d’origine insieme al marito, per poi far perdere le sue tracce.