Messaggio in bottiglia più vecchio del mondo: la scoperta in Scozia

Il messaggio in bottiglia più vecchio del mondo si trova in Scozia: è la scoperta sensazionale, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, fatta durante alcuni lavori in un’abitazione.

Il messaggio scoperto in Scozia risalirebbe a 135 anni fa, trovato all’interno di una bottiglia di whisky che sarebbe stata sepolta per oltre un secolo.

Scoperto in Scozia il messaggio in bottiglia più antico della storia

La notizia ha fatto il giro del pianeta e la scoperta segnalata in Scozia riguarderebbe un messaggio in bottiglia vecchio di 135 anni, il più antico del mondo secondo gli esperti.

Sarebbe stato trovato durante alcuni lavori all’interno di un’abitazione nella zona di Morningside, a Edimburgo, da Paul Allan, uno degli operai della società WF Wightman Plumbing.

Il contenuto del biglietto

Secondo quanto riportato in queste ore, il messaggio sarebbe stato scritto da due operai e il suo contenuto riporterebbe alcune indicazioni sulla loro storia.

Nel testo si leggerebbe che James Ritchie e John Grieve “hanno posato” il pavimento, “ma non hanno bevuto il whisky”. La data sarebbe quella del 6 ottobre 1887.

Cosa è emerso dalle verifiche sul messaggio

Dopo il ritrovamento della bottiglia, le verifiche sui nomi indicati nel messaggio avrebbero portato alla scoperta dell’effettiva presenza, nel censimento dell’epoca, dei nomi indicati dai suoi autori.

Al momento non ci sarebbe ancora una conferma ufficiale dell’autenticità, ma se fosse attestata si arriverebbe alla certezza: il messaggio in bottiglia più antico del mondo si troverebbe proprio in Scozia.

Qual è il precedente

Il messaggio in bottiglia più vecchio del mondo, fino al ritrovamento di quello nei pressi di Edimburgo in Scozia, fu rinvenuto in Australia nel 2018.

Il precedente riguarda quanto scoperto da una famiglia che, durante una passeggiata lungo una spiaggia a nord di Perth, si era imbattuta in una bottiglia contenente quello che, secondo quanto emerso, era un messaggio scritto da un marinaio tedesco “intrappolato” nel vetro da 132 anni.

La persona che avrebbe trovato quello scozzese, invece, sarebbe un operaio che era stato contattato per un intervento di routine a casa di una residente del posto.

La scoperta durante un banale intervento idraulico

Secondo quanto finora ricostruito sulla scoperta fatta in Scozia, che se confermata sposterebbe indietro di 3 anni la datazione del messaggio in bottiglia più antico mai ritrovato nella storia, a imbattersi nel curioso contenuto sarebbe stato un idraulico.

L’uomo, chiamato da una donna di Edimburgo per sistemare una perdita in casa, durante il suo intervento avrebbe trovato qualcosa di più sorprendente. La bottiglia, appunto, con all’interno il curioso biglietto firmato da due presunti muratori che avrebbero eseguito lavori nello stesso posto ben 135 anni fa.

Alla Bbc avrebbe spiegato di aver bucato nell’area in cui poi avrebbe rinvenuto la bottiglia, dicendosi incredulo. La proprietaria dell’abitazione, Edith Stimpson, appreso di quanto scoperto sotto il suo pavimento avrebbe atteso i figli per capire come estrarre in sicurezza il foglio dalla bottiglia.

Nel primo tentativo con delle pinzette, una parte si sarebbe strappata e per evitare di creare ulteriori danni e rendere illeggibile il testo, la donna avrebbe completato l’operazione rompendo la bottiglia.