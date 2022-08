Salman Rushdie, la fatwa lo ha colpito dopo 34 anni: accoltellato al collo

Salman Rushdie, l’autore de “I versi satanici”, pubblicato nel 1988, è stato considerato blasfemo dal regime islamico in Iran, che ha lanciato un editto offrendo tre milioni di dollari per la sua morte.

Lo scrittore e saggista britannico di origine indiana Salman Rushdie, autore dei ‘Versetti Satanici’ (1988), è stato aggredito questo venerdì mentre stava per tenere una conferenza nella contea di Chautauqua, una cittadina di circa 140.000 abitanti nella parte occidentale dello Stato di New York.

Salman Rushdie è stato aggredito mentre stava per tenere una conferenza nella contea di Chautauqua, nello Stato di New York

Le prime immagini dell’evento apparse sui social network mostrano Rushdie a terra, assistito da assistenti e servizi di emergenza. La polizia dello Stato di New York ha annunciato in una dichiarazione che lo scrittore avrebbe riportato una coltellata al collo ed è stato portato in ospedale in elicottero. La sua opera I versi satanici ha provocato una fatwa dal regime islamico dell’Iran nel 1989.

La polizia ha confermato che lo scrittore è stato accoltellato al collo e trasportato in aereo in ospedale, riporta il New York Times. Non ci sono dettagli sul suo stato di salute e sulla gravità delle ferite riportate. Un giornalista dell’Associated Press ha assistito a un uomo che ha preso d’assalto il palco della Chautauqua Institution e ha iniziato, secondo la sua descrizione, a “prendere a pugni o accoltellare” Rushdie durante la presentazione dell’autore.

Lo scrittore è caduto a terra e l’uomo è stato immediatamente immobilizzato.Il libro di Rushdie The Satanic Verses è stato bandito in Iran dal 1988, poiché molti musulmani lo considerano blasfemo. Un anno dopo, il 14 febbraio 1989, il defunto leader iraniano, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, emise una fatwa, o editto, chiedendo la morte di Rushdie. Il regime teocratico iraniano ha anche offerto una ricompensa di oltre tre milioni di dollari per chi ha ucciso lo scrittore, che è di origine indiana e ha la doppia cittadinanza britannica e americana.

Il governo iraniano ha preso le distanze da tempo dal decreto di Khomeini, ma il sentimento anti-Rushdie persiste. Nel 2012, una fondazione religiosa iraniana semi-ufficiale ha aumentato la ricompensa di Rushdie da 2,8 milioni di dollari a 3,3 milioni di dollari. Rushdie, uno scrittore di lingua inglese ed eterno contendente per il Premio Nobel per la letteratura, ha poi minimizzato quella minaccia, dicendo che “non c’erano prove” che le persone fossero interessate alla ricompensa.

Il governo iraniano ha preso le distanze da tempo dal decreto di Khomeini, ma il sentimento anti-Rushdie persiste

Quell’anno, Rushdie pubblicò un libro di memorie, Joseph Anton, sulla fatwa. L’autore 75enne ha raggiunto la fama internazionale con il romanzo Children of Midnight, pubblicato nel 1980, che gli è valso l’anno successivo il Booker Prize, il più prestigioso del Regno Unito. Il libro ha suscitato polemiche in India per presunti commenti sprezzanti nei confronti dell’allora Primo Ministro del Paese, Indira Gandhi.

Traboccante di immaginazione, il suo stile è stato paragonato al realismo magico di Gabriel García Márquez e Carlos Fuentes. Egli stesso ha riconosciuto in numerose occasioni i suoi importanti legami con la letteratura latinoamericana. Il suo ultimo libro si intitola Chisciotte, del 2020, una rilettura dell’opera di Cervantes che l’autore adatta alla situazione che gli Stati Uniti stavano vivendo in quel momento sotto il governo di Donald Trump.

A proposito di quest’opera, Rushdie ha dichiarato: “Quando è stato celebrato il quarto centenario della morte di Cervantes e Shakespeare [2016], ho riletto Don Chisciotte e ho visto come sono sorti nella mia testa dei ladri a cui ho dato il nome di personaggi immortali di Cervantes. Per me questo romanzo è un po’ come Children of Midnight: una specie di compendio di tutto ciò che voglio essere e dire come artista”.